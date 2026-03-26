Ο Απόλλων τιμά τη μνήμη του σπουδαίου Σπύρου Γαλάνη

Ο αείμνηστος Σπύρος Γαλάνης υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες στην ιστορία του Απόλλωνα με πολύπλευρη προσφορά στον ιστορικό Σύλλογο της Πάτρας.

Patras Half Marathon: Στόχος να ξεπεράσει τους 10.000 δρομείς

Οι «μελανόλευκοι», όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωσή τους, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 αποφάσισαν να προχωρήσουν σε τελευτή ονοματοδοσίας της αίθουσας Δ.Σ. του Κ.Γ. Απόλλων Πατρών, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στον Σύλλογο.

Η ανακοίνωσή έχει ως εξής:

«Ο Απόλλων Πατρών ανακοινώνει τη διοργάνωση εκδήλωσης ονοματοδοσίας της αίθουσας Δ.Σ. του Κ.Γ. Απόλλων Πατρών, προς τιμήν του Σπύρου Γαλάνη, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στον σύλλογο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου και ώρα 17:00, στo Κ.Γ. Απόλλων Πατρών.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει επετειακός αγώνας καλαθοσφαίρισης, με τη συμμετοχή παλαιμάχων, ενεργών αθλητών και αθλητών των τμημάτων υποδομής του οργανισμού. Και οι δύο δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας του Απόλλωνα Πατρών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



