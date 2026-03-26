Patras Half Marathon: Στόχος να ξεπεράσει τους 10.000 δρομείς

Το μήνυμα της συνεργασίας, της μαζικής συμμετοχής, του υγιούς αθλητισμού, της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης, εστάλη μέσω της συνέντευξης Τύπου στο My Way Hotel & Events, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του 4ου Patras Half Marathon, που ανοίγει τις πύλες του την Κυριακή με τη συμμετοχή 6.000 και πλέον δρομέων.

Ομως είναι και το όραμα των διοργανωτών, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα στο μέλλον με στόχο να ξεπεράσει τους 10.000 δρομείς.

Οπως είπε και ο εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θόδωρος Λουλούδης, «το 2023 μια παρέα γονέων με παιδιά στο τμήμα στίβου του Πέλοπα, τρέξαμε σε έναν ημιμαραθώνιο σε μια άλλη πόλη. Η εμπειρία από την οργάνωση και τη φιλοξενία δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Τότε είπαμε “γιατί να πηγαίνουμε σε άλλες πόλεις να μην περνάμε καλά και δεν οργανώνουμε στην Πάτρα ένα δρομικό event με τα υψηλά standards που θέλουμε;”. Ετσι δημιουργήθηκε ο Patras Half Marathon», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η Πάτρα έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό προορισμό αθλητικού τουρισμού. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες γνωρίζουν την πόλη, στηρίζουν την τοπική αγορά και γίνονται μέρος μιας μεγάλης, συλλογικής εμπειρίας. Εδώ έχει αξία να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα αγώνα αυτοχρηματοδούμενο κατά βάση. Τα έσοδα του αγώνα κατά 95% αποτελούνται από χορηγίες εταιριών και από τις ίδιες συμμετοχές των αθλητών.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να εξελίξουμε τον Ημιμαραθώνιο Πάτρας σε έναν αγώνα με διεθνή αναγνώριση, που θα τοποθετεί την πόλη μας σταθερά στον χάρτη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Να γίνει ένας από τους κορυφαίους αγώνες στη Μεσόγειο».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, είπε: «Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι η συνεργασία τόσων ανθρώπων και φορέων προκειμένου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι τιμή και χαρά που συμμετέχουμε. Η επιλογή μας να στηρίξουμε από την πρώτη χρονιά δικαιώνεται. Συγχαρητήρια σε όλους».

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η προπονήτρια του Πέλοπα, Ολυμπία Λυμπεράτου: «Ολοι έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν. Το θέμα δεν είναι μόνο οι επιδόσεις. Το στοίχημα είναι να κατεβάσουμε όλη την πατρινή κοινωνία στον δρόμο. Η συμμετοχή έχει μεγαλύτερη αξία».

Ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, Νίκος Πολιάς, αναφέρθηκε σε περισσότερες λεπτομέρειες: «Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τους 10.000 δρομείς τα επόμενα χρόνια. Είναι επίσης πολύ ευχάριστο πως από τους εθελοντές υπάρχουν πολλά νέα παιδιά. Δίνουμε τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να γίνουν μέρος της μεγάλης γιορτής στέλνοντας το μήνυμα της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης».

Σημαντική η παρέμβαση του αντιδημάρχου Αθλητισμού, Τάκη Πετρόπουλου, που το πήγε ένα βήμα πιο πέρα: «Οι δύο ημιμαραθώνιοι της πόλης μεγαλώσουν σαν δίδυμα αδελφάκια

που στηρίζει το ένα το άλλο. Η πόλη έχει τεράστια δυναμική και θα σας δώσω και ένα στοιχείο από την πλευρά των ξενοδόχων. Στο πρώτο 6μηνο του 2025 ανέβηκε η επισκεψιμότητα της Πάτρας κατά 10% και σημαντικότερος λόγος ήταν οι αθλητικές διοργανώσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, Δημήτρης Πεγλερίδης: «Είναι σημαντικό που τα παιδιά μαθαίνουν να αθλούνται για να ξεφεύγουν από τις οθόνες. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική διοργάνωση που στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Τέλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας, Γιώργος Χατζηπαυλίδης, είπε: «Εμείς έχουμε μια διττή αποστολή. Την ασφάλεια των πολιτών και την στήριξη παρόμοιων δράσεων. Χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί και συνεργασία με όλους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Παρούσα και η αθλήτρια Κατερίνα Ασημακόπουλου, η οποία θα τρέξει ξανά στον αγώνα, μετά από την περσινή της επιτυχημένη εμφάνιση: «Χαίρομαι που θα τρέξω πάλι στην πόλη μου. Στόχος μου είναι να κάνω Πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία 40-45 και πάνω απ’ όλα να απολαύσουμε έναν υπέροχο αγώνα, με υπέροχες συνθήκες για όλους τους δρομείς»

Ο αγώνας διοργανώνεται από την εφημερίδα «Πελοπόννησος», το αθλητικό σωματείο Πέλοπα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τον συντονισμό της συνέντευξης Τύπου είχε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.

