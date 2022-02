Απόλλων για Τόμας: «Αντιαθλητική και προσβλητική συμπεριφορά»

Θέμα και μάλιστα πολύ σοβαρό προέκυψε στον Απόλλωνα. Μέσω του μάνατζερ του ο Αμερικανός γκαρντ ενημέρωσε εγγράφως (ηλεκτρονικά) τους «μελανόλευκους» ότι εξασκεί δικαίωμα που έχει για να μείνει ελεύθερος υποστηρίζοντας ότι δεν του καταβλήθηκε ο μισθός του στις 8 Ιανουαρίου και ότι υπάρχει καθυστέρηση 25 ημερών στην πληρωμή του. Μάλιστα ο Τόμας δεν εμφανίστηκε σήμερα στην απογευματινή προπόνηση.

Ο Απόλλων του απάντησε άμεσα! Με ανακοίνωσή ξεκαθάρισε ότι στον Κλίβελαντ Τόμας έχει καταβληθεί η αμοιβή του για δεδουλευμένα έως και τις 15 Ιανουαρίου και τον κατηγόρησε για αντιεπαγγελματική και προσβλητική προς τον Σύλλογο συμπεριφορά.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα έχει ως εξής: «Δεν είναι στη φιλοσοφία μας να δημοσιοποιούμε εσωτερικά θέματα της ομάδας. Όμως αναγκαζόμαστε να το κάνουμε έπειτα από την αντιαθλητική και προσβλητική συμπεριφορά του Κλίβελαντ Τόμας.

Ο κ. Τόμας ζήτησε να λυθεί με υπαιτιότητα μας το συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει υποστηρίζοντας ότι δεν του κατεβλήθη η αμοιβή του στις 8 Ιανουαρίου όπως προβλεπόταν, κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια.

Ισχυρίζεται, μέσω του μάνατζέρ του, ότι υπήρξε στην πληρωμή του καθυστέρηση 25 ημερών! Προφανώς θα ξέχασε ή συνέβη κάτι άλλο και δεν ενημέρωσε τον μάνατζέρ του, Charles Misuraca, για το σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε πρόσφατα και του κοινοποιήθηκε η απόφαση του Συλλόγου για πρόστιμο με βάση τον εσωτερικό κανονισμό. Παρόλα αυτά του έχει καταβληθεί η αμοιβή του για δεδουλευμένα έως και τις 15 Ιανουαρίου.

Παράλληλα ο κ. Τόμας υπέπεσε σε ένα ακόμη σοβαρό παράπτωμα, σήμερα 2 Φεβρουαρίου, καθώς απουσίαζε αδικαιολόγητα από το πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας κοινοποιούμε τα όσα ισχυρίζεται εγγράφως ο μάνατζερ το, Charles Misuraca, ότι δηλαδή υπήρξε καθυστέρηση 25 ημερών. Επαναλαμβάνουμε καθυστέρηση 25 ημερών! Δεν ισχύει φυσικά, απλώς το αναφέρουμε γιατί δεν καταλαβαίνουμε την έννοια της καθυστέρησης. Αναλυτικά:

«Notice of Termination due to Club’s breach of Article 16

Cleveland Thomas has officially exercised his right to terminate as payment due by Jan 8, 2022 is now over 25 days late. The player is entitled to all remaining amounts, or we will submit to the BAT.

Charles Misuraca

Feb 3, 2022».

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

«Ο Κλίβελαντ Τόμας επισήμως εξασκεί το δικαίωμα του να σπάσει το συμβόλαιο του, καθώς η πληρωμή της 8ης Ιανουαρίου, έχει καθυστερήσει για πάνω από 25 ημέρες. Ο παίκτης έχει δικαίωμα σε όλα υπολειπόμενα ποσά αλλιώς θα προσφύγει στο ΒΑΤ».

Είναι ξεκάθαρο ότι θα προασπίσουμε τα συμφέροντα μας με κάθε νόμιμο τρόπο έναντι της προσβλητικής, δυσφημιστικής και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς του Κλίβελαντ Τόμας».