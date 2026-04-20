Απόλλων: Με προβλήματα στον “τελικό”

Τέρμα τα ψέματα για την ομάδα του Απόλλωνα η οποία από σήμερα μπαίνει στη τελική ευθεία της προετοιμασίας της ενόψει του «τελικού» που θα δώσει την Tέταρτη (17.00) με αντίπαλο τον Προμηθέα 2014.

Η ομάδα του Καλαμπάκου βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1 νίκες και την Τέταρτη δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τη νίκη που θα φέρει την ισοφάριση στην σειρά.

Σε περίπτωση ήττας, οι μελανόλευκοι «αποχαιρετούν» πρόωρα το φετινό πρωτάθλημα και σίγουρα ο αποκλεισμός από την 1η φάση των play-offs είναι εκτός στόχων, σε μια σεζόν που ξεκίνησε με άλλα όνειρα.

Πάντως, ο Ντίνος Καλαμπάκος και οι παίκτες του είναι αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν την έδρας τους και να πάρουν τη νίκη, όπου θα τους κρατήσει «ζωντανούς» για να διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Την ίδια ώρα τα προβλήματα δεν λείπουν για τους μελανόλευκους, καθώς, αμφίβολοι λόγω τραυματισμών είναι οι Κιερ και Ανέστης που ακόμα δεν έχουν μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

Ο τεχνικός της ομάδας, Ντίνος Καλαμπάκης, τόνισε: «Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας μας για τον αγώνα με τον Προμηθέα 2014 και, παρότι ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσοι θα είναι έτοιμοι, θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε τη νίκη. Το οφείλουμε πάνω απ’ όλα στους εαυτούς μας. Δουλεύουμε καθημερινά με στόχο να ισοφαρίσουμε τη σειρά. Μέρα με τη μέρα δουλεύουμε για να δούμε τι θα γίνει και πόσοι θα παρουσιαστούμε στο παρκέ».

Στο αγωνιστικό μέρος, σήμερα θα δοκιμάσει να μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων ο Ανεστης και αν την βγάλει χωρίς προβλήματα, τότε θα τεθεί στην διάθεση του Καλαμπάκου για τον αγώνα της Τετάρτης ώστε να μπορεί να αγωνιστεί ένα διάστημα των 10-15 λεπτών, ενώ αμφίβολος είναι ο Κιέρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



