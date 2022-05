«Απόλλων»: Τρεις ταινίες περιλαμβάνει το νέο… κινηματογραφικό μενού του Δημοτικού Κινηματογράφου

Τρεις ταινίες περιλαμβάνει το νέο… κινηματογραφικό μενού του «Απόλλωνα» που ξεκινάει από την Πέμπτη 12 Μαΐου.

Συγκεκριμένα στον Δημοτικό Κινηματογράφο οι μικροί σινεφίλ, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (με είσοδο 3 ευρώ), θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την νέα ταινία της Disney, «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος» που είναι εμπνευσμένη από την κουλτούρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Για τους… μεγαλύτερους συνεχίζεται η προβολή της περιπέτειας υπερηρώων «Doctor Strange in the multiverse of madness» που είναι βασισμένη στον χαρακτήρα Doctor Strange της Marvel Comics και από τον πολυβραβευμένο δημιουργό Τζούλιαν Φέλοους έρχεται το κινηματογραφικό γεγονός «Ο Πύργος του Downton 2: Μια Νέα Εποχή», η πολυαναμενόμενη επιστροφή που όλοι περιμέναμε στη μεγάλη οθόνη.

Η Ράϊα και ο τελευταίος δράκος

Πριν πολλά, πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της Κουμάντρα, άνθρωποι και δράκοι ζούσαν αρμονικά, μέχρι που μία μοχθηρή δύναμη εμφανίστηκε και οι δράκοι χρειάστηκε να θυσιαστούν για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια μετά, οι ίδιοι δαίμονες επιστρέφουν και είναι στα χέρια της Ράϊα, μιας μοναχικής, νεαρής πολεμίστριας, να εντοπίσει τον τελευταίο δράκο που θα αποκαταστήσει την αρμονία στη διχασμένη χώρα. Στο ταξίδι της αυτό, θα συνειδητοποιήσει ότι, για να σωθεί η ανθρωπότητα, πέρα από τη μαγική δύναμη του Τελευταίου Δράκου χρειάζεται και πίστη.

Σκηνοθεσία: Ντον Χολ, Κάρλος Λοπέζ Εστράντα, Πολ Μπριγκς, Τζον Ρίπα.

Τις φωνές τους δανείζουν οι: Αλεξάνδρας Λέρτα, Άντριας Ράπτη, Γιάννου Κοιλάκου, Ίριδας Τσιµπρή, Χρήστου Θάνου, Άγγελου Λιάγκου, ∆ανάης ∆ηµοπούλου.

Διάρκεια: 107 λεπτά.

Κατάλληλη.

Doctor Strange: In the multiverse of madness

Η ταινία Doctor Strange: In the multiverse of madness αποτελεί τη συνέχεια του Doctor Strange, Avengers: Endgame & Spider-Man No way home και είναι η 28η ταινία του MCU. Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το Avengers: Endgame, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά – που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό – θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι. Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ Κούμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Πάτρικ Στιούαρτ, Ρέιτσελ ΜακΆΝταμς, Μπρους Κάμπελ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Μπένεντικτ Γουόνγκ.

Διάρκεια: 126 λεπτά.

Κατάλληλη άνω των 12 ετών.

Downton Abbey: A New Era (Ο Πύργος του Downton 2: Μία νέα εποχή)

Από τον πολυβραβευμένο δημιουργό Τζούλιαν Φέλοους έρχεται το κινηματογραφικό γεγονός Ο Πύργος του Downton 2: Μια Νέα Εποχή. Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική επιστροφή ενώνει το αγαπημένο καστ ηθοποιών σε ένα ταξίδι στη Ν. Γαλλία, για να αποκαλυφθεί το μυστήριο της νεοαποκτηθείσας βίλας της Βάιολετ Κρόουλι ως κληρονομιά.

Σκηνοθεσία: Σάιμον Κέρτις. Πρωταγωνιστούν: Χιου Μπόνεβιλ, Ελίζαμπεθ ΜακΓκάβερν, Μάγκι Σμιθ, Μισέλ Ντόκερι, Λόρα Καρμάικλ

Διάρκεια: 125 λεπτά.

Κατάλληλη.

Από την Πέμπτη 12 έως και την Παρασκευή 13 Μαΐου

19:00: Doctor Strange: In the multiverse of madness

21:30: Downton Abbey: A New Era (Ο Πύργος του Downton 2: Μία νέα εποχή)

Τo Σάββατο 14 έως και την Κυριακή 15 Μαΐου

17:00: Η Ράϊα και ο τελευταίος δράκος (Μεταγλωττισμένο)

19:00: Doctor Strange: In the multiverse of madness

21:30: Downton Abbey: A New Era (Ο Πύργος του Downton 2: Μία νέα εποχή)

Από την Δευτέρα 16 έως και την Τρίτη 17 Μαΐου

19:00: Downton Abbey: A New Era (Ο Πύργος του Downton 2: Μία νέα εποχή)

21:30: Doctor Strange: In the multiverse of madness

Γενική είσοδος: 5 ευρώ. 3 ευρώ για το παιδικό το Σαββατοκύριακο.