Απόλλων: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες

Στον Απόλλωνα έντονος είναι ο προβληματισμός τόσο για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, όσο και για τις εμφανίσεις της ομάδας. Συνέπεια της απογοητευτικής πορεία του ότι, ενώ ξεκίνησε με αποκλειστικό στόχο την άνοδο, έπειτα από την ήττα και στην Καλλιθέα από τον ουραγό Έσπερο, υπάρχει ορατός κίνδυνος οι «μελανόλευκοι» να μείνουν εκτός 6άδας και play-offs!

Ο βαθμός της δυσαρέσκειας στις τάξεις του Συλλόγου είναι πολύ μεγάλος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα (3/2/2026) ανακοινώθηκε στους παίκτες από τη διοίκηση βαρύ χρηματικό πρόστιμο σε μία προσπάθεια να τους αφυπνίσουν. Άλλωστε είναι αλήθεια ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και παιχνιδιών οι «μελανόλευκοι» δεν έχουν ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες, που έχουν δημιουργηθεί.

Σε ότι αφορά στην συνέχεια του πρωταθλήματος του 2ου Ομίλου της National League 1 Απόλλων θα παίξει την Παρασκευή στις 17.00 με τη Σαρωνίδα στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα. Παιχνίδι, που για να μπει στα play-offs θα πρέπει να πάρει τη νίκη, όπως και στα υπόλοιπα που του απομένουν ως το τέλος της κανονικής περιόδου.

