Για κάθε λάτρη της μαγειρικής, μια καθαρή και απολυμασμένη κουζίνα είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την οργάνωση, αλλά κυρίως για την προστασία της υγείας.

Το μυστικό για την απολύμανση του νεροχύτη της κουζίνας χωρίς χλωρίνη

Όπως πολλοί άνθρωποι, ίσως πιστεύετε ότι η σωστή απολύμανση του νεροχύτη γίνεται μόνο με χλωρίνη. Ωστόσο, η έντονη μυρωδιά της , η ιδιότητά της ως καυστικό χημικό κοντά σε χώρους προετοιμασίας φαγητού και το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στα ρούχα, οδηγούν στην αναζήτηση μιας καλύτερης εναλλακτικής.

«Αν και οι νεροχύτες κουζίνας είναι από τα πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού σας, η χλωρίνη δεν είναι πάντα η λύση», λέει η Jacqueline Stein, ιδιοκτήτρια της εταιρείας καθαρισμού και οργάνωσης. Μετά από έρευνα, αποκαλύφθηκε το μυστικό πολλών ειδικών καθαρισμού για την απολύμανση του νεροχύτη, χωρίς χλωρίνη και αυτό είναι η χρήση οξυζενέ (υπεροξειδίου του υδρογόνου).

Απολύμανση του νεροχύτη με οξυζενέ

Ενώ η χλωρίνη είναι αποδεκτή για πολλές επιφάνειες, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει διάβρωση, ειδικά αν μείνει για πολύ ώρα ή είναι πολύ συμπυκνωμένη. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε ποια καθαριστικά είναι ασφαλή για τις επιφάνειές σας. «Αν έχετε ανοξείδωτο νεροχύτη, δεν πρέπει να ρίχνετε χλωρίνη, καθώς μπορεί να τον καταστρέψει», επισημαίνει η Stein.

Ευτυχώς, το οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου), που ίσως βρίσκεται στο φαρμακείο του σπιτιού σας, αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική αντί για τη χλωρίνη. Είναι ασφαλές για την απολύμανση νεροχύτη, δεν ξεθωριάζει τα χρώματα στις περισσότερες επιφάνειες και είναι μη τοξικό για ανθρώπους και κατοικίδια.

Μπορείτε να καθαρίσετε τον νεροχύτη με οξυζενέ ακολουθώντας τα εξής βήματα:

-Προετοιμασία: Πριν χρησιμοποιήσετε το οξυζενέ, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών. «Πάντα καθαρίζω πρώτα τη βρωμιά και τα λίπη με υγρό πιάτων», λέει η Stein. Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων επιτρέπει στην επιφάνεια να εκτεθεί καλύτερα στο απολυμαντικό.

-Απολυμάνετε τον νεροχύτη: Αφού τον καθαρίσετε, ψεκάστε τον νεροχύτη με οξυζενέ. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε ένα μπουκάλι ψεκασμού είτε να βρέξετε ένα πανί και να σκουπίσετε την επιφάνεια.

-Αφήστε το διάλυμα να δράσει: Η Stein συνιστά τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα για να εξασφαλιστεί η σωστή απολύμανση. Στη συνέχεια, τρίψτε απαλά με ένα σφουγγάρι και ξεπλύνετε καλά με νερό.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τον νεροχύτη;

Ο νεροχύτης είναι ένα από τα σημεία του σπιτιού με τα περισσότερα μικρόβια. Οι ειδικοί συνιστούν ανεπιφύλακτα τον καθαρισμό και την απολύμανση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή συχνότερα, ειδικά αν μαγειρεύετε συχνά.

Χρήση οξυζενέ σε άλλες επιφάνειες

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να αντικαταστήσει τη χλωρίνη και σε άλλα σημεία του σπιτιού. Η Stein εξηγεί ότι είναι χρήσιμο στο ντους: «Μπορεί να μειώσει και/ή να αποτρέψει τη συσσώρευση ορισμένων τύπων μούχλας (στους αρμούς, τα πλακάκια, τις γωνίες κ.λπ.)». Πολλοί το αναμειγνύουν με μαγειρική σόδα για να καθαρίσουν τους αρμούς ή να ξεβουλώσουν μια αργή αποχέτευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αναμειγνύετε ξύδι με οξυζενέ, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα επιβλαβές τοξικό αέριο.

Πηγή: enikos.gr

