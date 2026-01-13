Απόπειρα ανθρωποκτονίας στον Πύργο: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό – Δραματικές στιγμές με απειλή αυτοκτονίας

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης σε σπίτι στον Πύργο, όταν ένας 50χρονος άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την στον λαιμό, ύστερα από έντονο καβγά.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και, αφού άρπαξε μαχαίρι από την κουζίνα, επιτέθηκε στη γυναίκα του, προκαλώντας της τραύμα στον λαιμό. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με τη γυναίκα να καταφέρνει, μέσα στον πανικό της, να ξεφύγει από τα χέρια του, να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να καλέσει το «100», ζητώντας βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Ο 50χρονος κρατούσε ακόμη το μαχαίρι και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ακολούθησαν περίπου 45 λεπτά έντασης και διαπραγματεύσεων, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν με ψυχραιμία να τον πείσουν να αφήσει το μαχαίρι και να μην προχωρήσει σε αυτοτραυματισμό. Τελικά, ο άνδρας πείστηκε, πέταξε το μαχαίρι και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Τμήμα.

Η γυναίκα διακομίστηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.

Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας.

