Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Πολίτες είδαν τον εκτελεστή στην οροφή και καλούσαν αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει πολίτες να εντοπίζουν τον ένοπλο λίγο πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, στις 14 Ιουλίου 2024.

Το νέο βίντεο από την Πενσυλβάνια προκαλεί νέα ερωτήματα αναφορικά με τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν κατά την ομιλία του Τραμπ και είχαν ως αποτέλεσμα το τραυματισμό του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ, αλλά και το θάνατο ενός πολίτη από τα πυρά του 20χρονου Τόμας Μάθιου.

Στο βίντεο που προφανώς τραβάει κάποιος πολίτης διακρίνεται ο 20χρονος να έχει ανέβει στην οροφή του κτιρίου από όπου και πυροβόλησε, ενώ οπαδοί του Τραμπ που βρίσκονται στο σημείο τον έχουν εντοπίσει.

Αρχικά αναρωτιούνται τι κάνει εκεί και στη συνέχει καλούν έναν αστυνομικό και τον ενημερώνουν πως κάποιος έχει ανέβει στην οροφή του κτιρίου.

Φανερά αγχωμένοι οι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο λένε ο ένας στον άλλον πως κάποιος έχει ανέβει στην οροφή και φαίνεται να ξαπλώνει και στη συνέχεια μόλις εντοπίζουν ένα αστυνομικό, τον ενημερώνουν.

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024