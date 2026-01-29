Αποπνικτική ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο από αφρικανική σκόνη – Ζημιές και πτώσεις τοίχων από τους θυελλώδεις ανέμους

Συστάσεις της Περιφέρειας Κρήτης προς τους πολίτες – Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων

29 Ιαν. 2026 16:56
Pelop News

Αντιμέτωπο με έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης βρίσκεται το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν στην περιοχή έχουν δημιουργήσει αποπνικτικές συνθήκες και σημαντική μείωση της ορατότητας.

Η ατμόσφαιρα στην πόλη είναι ιδιαίτερα βαριά, με αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10), τα οποία καλύπτουν επιφάνειες σχηματίζοντας λεπτό στρώμα σκόνης, ενώ η επιβάρυνση γίνεται άμεσα αισθητή στην αναπνοή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι συγκεντρώσεις των ρύπων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης απευθύνουν συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή, τονίζοντας την ανάγκη περιορισμού της έκθεσης στο φαινόμενο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, οι οποίοι καλούνται να περιορίσουν τη σωματική άσκηση και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους έως την υποχώρηση της σκόνης.

Πτώση τοίχου στη Νέα Αλικαρνασσό – Υλικές ζημιές από τους ανέμους

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε διάφορα σημεία της πόλης. Στη Νέα Αλικαρνασσό, από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, όταν τμήμα τοίχου κατοικίας πρώτου ορόφου κατέρρευσε νωρίς το μεσημέρι, με σοβάδες και τούβλα να καταλήγουν στο πεζοδρόμιο.

Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή του περιστατικού δεν διέρχονταν πεζοί από το σημείο. Η δημοτική αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό της περιοχής και στην απομάκρυνση των μπαζών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πολιτών.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, όπου οι ισχυροί νοτιάδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών. Στην οδό Γεωργίου Γεωργιάδη και στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κλαδιά έπεσαν πάνω σε οχήματα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω της επίσημης διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Κρήτης και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές.

