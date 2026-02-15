Απόψε ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 για την Ελλάδα: 14 υποψηφιότητες διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη
Η βραδιά θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και την πλατφόρμα ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας
Η ώρα της απόφασης έφτασε για την ελληνική συμμετοχή στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision. Απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο Μεγάλος Τελικός θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη, με 14 υποψηφιότητες να διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο.
Η βραδιά θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και την πλατφόρμα ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας. Την παρουσίαση αναλαμβάνουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.
Οι 14 υποψήφιοι και η σειρά εμφάνισης
YOU & I – STYLIANOS
Mad About it – D3lta
Labyrinth – Mikay
Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
Χάνομαι – Marseaux
Dark Side of the Moon – Good Job Nicky
Bulletproof – KOZA MOSTRA
Europa – STEFI
Άλμα – Rosanna Mailan
Paréa – Evangelia
ASTEIO – ZAF
Ferto – Akylas
SABOTAGE! – leroybroughtflowers
The Other Side – Alexandra Sieti
Σύμφωνα με τα στοιχήματα, το μεγάλο φαβορί είναι ο Akylas με το «Ferto», ενώ ακολουθούν δυναμικά οι Good Job Nicky («Dark Side of the Moon»), Marseaux («Χάνομαι») και Evangelia («Paréa»).
Το σύστημα ψηφοφορίας
Ο νικητής θα προκύψει από τον συνδυασμό:
-
50% τηλεψηφοφορία κοινού
-
25% βαθμολογία ελληνικής επιτροπής
-
25% βαθμολογία διεθνούς επιτροπής
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα έχει η ψήφος του κοινού. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν μέσω SMS στο 54222 με κωδικό τραγουδιού ή καλλιτέχνη (έως 10 SMS ανά αριθμό), ενώ για πρώτη φορά υπάρχει και διαδικτυακή ψηφοφορία μέσω ειδικής πλατφόρμας, με δυνατότητα συμμετοχής και από το εξωτερικό.
Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα
Στη σκηνή του τελικού θα εμφανιστεί ο Χρήστος Μάστορας, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα 15 λεπτών με προσωπικές επιτυχίες και ξένα τραγούδια Eurovision, ενώ θα ακουστεί για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα».
Η βραδιά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το ελληνικό κοινό και οι επιτροπές καλούνται να επιλέξουν το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη το 2026.
