Απόψε ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 για την Ελλάδα: 14 υποψηφιότητες διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη
15 Φεβ. 2026 12:39
Η ώρα της απόφασης έφτασε για την ελληνική συμμετοχή στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision. Απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο Μεγάλος Τελικός θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη, με 14 υποψηφιότητες να διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η βραδιά θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και την πλατφόρμα ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας. Την παρουσίαση αναλαμβάνουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι 14 υποψήφιοι και η σειρά εμφάνισης

YOU & I – STYLIANOS

Mad About it – D3lta

Labyrinth – Mikay

Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

Χάνομαι – Marseaux

Dark Side of the Moon – Good Job Nicky

Bulletproof – KOZA MOSTRA

Europa – STEFI

Άλμα – Rosanna Mailan

Paréa – Evangelia

ASTEIO – ZAF

Ferto – Akylas

SABOTAGE! – leroybroughtflowers

The Other Side – Alexandra Sieti

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, το μεγάλο φαβορί είναι ο Akylas με το «Ferto», ενώ ακολουθούν δυναμικά οι Good Job Nicky («Dark Side of the Moon»), Marseaux («Χάνομαι») και Evangelia («Paréa»).

Το σύστημα ψηφοφορίας

Ο νικητής θα προκύψει από τον συνδυασμό:

  • 50% τηλεψηφοφορία κοινού

  • 25% βαθμολογία ελληνικής επιτροπής

  • 25% βαθμολογία διεθνούς επιτροπής

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα έχει η ψήφος του κοινού. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν μέσω SMS στο 54222 με κωδικό τραγουδιού ή καλλιτέχνη (έως 10 SMS ανά αριθμό), ενώ για πρώτη φορά υπάρχει και διαδικτυακή ψηφοφορία μέσω ειδικής πλατφόρμας, με δυνατότητα συμμετοχής και από το εξωτερικό.

Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα

Στη σκηνή του τελικού θα εμφανιστεί ο Χρήστος Μάστορας, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα 15 λεπτών με προσωπικές επιτυχίες και ξένα τραγούδια Eurovision, ενώ θα ακουστεί για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα».

Η βραδιά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το ελληνικό κοινό και οι επιτροπές καλούνται να επιλέξουν το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη το 2026.

