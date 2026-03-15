Απόψε τα Όσκαρ 2026: Ποια είναι τα φαβορί της μεγάλης βραδιάς

Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά της χρονιάς, καθώς τα 98th Academy Awards απονέμονται τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026 (01:00–04:00 ώρα Ελλάδας) στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, τιμώντας τις ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2025.

Οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κόναν Ο’Μπράιεν, μετά την επιτυχημένη παρουσίασή του πέρυσι.

Η ταινία που «σφράγισε» τη χρονιά

Το μεγάλο φαινόμενο της φετινής σεζόν είναι το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ. Η ταινία συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες, καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ που μοιράζονταν τα La La Land, Titanic και All About Eve.

Η επιτυχία του θεωρείται ακόμη πιο εντυπωσιακή επειδή η ταινία κυκλοφόρησε την άνοιξη και διατήρησε τη δυναμική της για μήνες. Το μείγμα τρόμου, μουσικής μπλουζ και κοινωνικού σχολίου φαίνεται πως κέρδισε τους ψηφοφόρους της Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Εκπλήξεις και απουσίες

Οι φετινές υποψηφιότητες έκρυβαν αρκετές ανατροπές:

Ο Πολ Μέσκαλ έμεινε εκτός Β΄ Ανδρικού Ρόλου για το Hamnet.

Εκτός πεντάδας έμεινε επίσης η Τσέις Ινφίνιτι για το One Battle After Another.

Οι Τζέσι Πλέμονς (Bugonia) και Τζόελ Έτζερτον (Train Dreams) έμειναν εκτός ερμηνευτικών κατηγοριών παρά την παρουσία των ταινιών τους στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Εντύπωση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι το Wicked: For Good δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα, ενώ και το The Girl in the Bubble με την Αριάνα Γκράντε δεν μπήκε τελικά στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Αντίθετα, μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ήταν η υποψηφιότητα του F1: The Movie για Καλύτερη Ταινία.

Νέα κατηγορία μετά από 20 χρόνια

Τα φετινά Όσκαρ εισάγουν μια σημαντική καινοτομία:

για πρώτη φορά απονέμεται βραβείο Καλύτερου Casting.

Η νέα κατηγορία εγκρίθηκε το 2024 από την Academy of Motion Picture Arts and Sciences και αναγνωρίζει τη δουλειά των casting directors, δηλαδή των επαγγελματιών που επιλέγουν το καστ μιας ταινίας.

Τα φαβορί των Όσκαρ 2026

Καλύτερη Ταινία

Το μεγάλο φαβορί θεωρείται το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον με πιθανότητες περίπου 76%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Sinners.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Το πιο «σίγουρο» βραβείο της βραδιάς θεωρείται ότι θα πάει στον Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another, με πιθανότητες σχεδόν 95%.

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Η μάχη φαίνεται να κλίνει προς τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τον διπλό ρόλο του στο Sinners.

Οι βασικοί αντίπαλοί του είναι:

Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο – One Battle After Another

Ίθαν Χοκ – Blue Moon

Βάγκνερ Μόουρα – The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Το πιο «κλειδωμένο» βραβείο της χρονιάς φαίνεται να είναι για την Τζέσι Μπάκλεϊ για την ερμηνεία της στο Hamnet.

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Φαβορί θεωρείται ο Σον Πεν για το One Battle After Another.

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Η πιο αμφίρροπη κατηγορία της χρονιάς φαίνεται να είναι ανάμεσα σε:

Έιμι Μάντιγκαν – Weapons

Ελ Φάνινγκ – Sentimental Value

Τεγιάνα Τέιλορ – One Battle After Another

Συνολικά, τα φετινά Όσκαρ αναμένονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, με το One Battle After Another και το Sinners να κυριαρχούν στην κούρσα των βραβείων.

