Απόσυρση από το Ντονμπάς ως όρο ειρήνης θέτει το Κρεμλίνο – Στο τραπέζι εγγυήσεις έως 50 χρόνια για την Ουκρανία

Την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο θέτει ως βασική προϋπόθεση για την ειρήνη το Κρεμλίνο, ανεβάζοντας τον πήχη των διαπραγματεύσεων, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε δηλώσεις του σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα θεωρεί την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή ως αναγκαία συνθήκη για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, ανέφερε ότι επίκειται νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, το ενδεχόμενο άμεσης επικοινωνίας Πούτιν–Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ατζέντα. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι Πούτιν και Τραμπ είχαν ήδη συνομιλήσει την Κυριακή, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ηγέτη στο Μαϊάμι.

Η Ρωσία, βάσει των δικών της εκτιμήσεων, ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, σχεδόν το σύνολο του Ντονμπάς, μεγάλο μέρος των περιφερειών Ζαπορίζιας και Χερσώνας, καθώς και τμήματα των Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι εγγυήσεις και το «βάθος» της ειρήνης

Στον αντίποδα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Τραμπ εγγυήσεις ασφαλείας διάρκειας έως και 50 ετών, εκτιμώντας πως οι αρχικές σκέψεις για 15 χρόνια δεν επαρκούν. Όπως είπε, πρότεινε ένα πλαίσιο 30, 40 ή ακόμη και 50 ετών, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια απόφαση «ιστορική».

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο πόλεμος και ο στρατιωτικός νόμος θα τερματιστούν μόνο εφόσον υπάρξουν σαφείς και αξιόπιστες εγγυήσεις, ενώ από την πλευρά του ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι απομένουν «ένα ή δύο ανοιχτά ζητήματα», με τη χρονική διάρκεια των εγγυήσεων να αποτελεί βασικό αγκάθι.

Το σχέδιο των 20 σημείων και οι επιφυλάξεις

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι ο Τραμπ είχε εξετάσει με τον Πούτιν, ένα προς ένα, τα 20 σημεία του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία διατηρεί επιφυλάξεις, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν οι ρωσικές δεσμεύσεις δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες πράξεις.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα, κάτι που προϋποθέτει κατάπαυση πυρός διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών. Επισήμανε ακόμη ότι απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία μπορούν να ξεκινήσουν μόνο εφόσον προηγηθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους στο προτεινόμενο πλαίσιο ειρήνης.

Κλείνοντας, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι έκαναν λόγο για σημαντική πρόοδο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκτιμά ότι έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων και τον Ουκρανό ηγέτη να σημειώνει ότι οι πλευρές βρίσκονται «σχεδόν στο 100%».

