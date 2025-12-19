Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ

Την απόσυρση της νομοθετικής βελτίωσης που είχε καταθέσει νωρίτερα ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η επίμαχη προσθήκη αφορούσε έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα οποία, παρότι παρουσιάζουν προβλήματα ως προς τους όρους των συμβάσεών τους ή τη χρηματοδότησή τους, βρίσκονται σε φάση υλοποίησης με εκκινήσει διαδικασίες νομικών δεσμεύσεων. Η ρύθμιση είχε ενσωματωθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και λοιπές διατάξεις».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την άμεση απόσυρση της διάταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλή νομοθετική βελτίωση, αλλά για νέα ουσιαστική ρύθμιση, χωρίς σαφή αναφορά στα έργα που αφορά και χωρίς αιτιολογική έκθεση.

Απαντώντας στις ενστάσεις, ο κ. Παπαθανάσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε ότι η ανάγκη της ρύθμισης προέκυψε από το όριο απένταξης έργων που προβλέπεται στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με στόχο την απομάκρυνση ανενεργών ή προβληματικών έργων. Όπως ανέφερε, το όριο αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα σε έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και έχουν νομικές δεσμεύσεις. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το κείμενο κινείται «στο όριο μεταξύ νομοθετικής βελτίωσης και νέας διάταξης» και για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε την απόσυρσή του, με πρόθεση να επανέλθει σε επόμενο νομοσχέδιο.

Η διάταξη που αποσύρθηκε επρόκειτο να ενταχθεί ως εδάφιο στο άρθρο 46 του νομοσχεδίου και προέβλεπε ότι έργα ενταγμένα στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τα οποία δεν πληρούν τους όρους των σχετικών προγραμματικών συμβάσεων και δεν διαθέτουν διασφαλισμένη χρηματοδότηση εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΤΠΑ 2021–2025, θα θεωρούνταν ενεργά και θα χρηματοδοτούνταν, εφόσον είχε εκκινήσει η διαδικασία ανάληψης νομικών δεσμεύσεων.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζιος έκανε λόγο για τροπολογία που εισάγει νέα αυθεντική ρύθμιση χωρίς αιτιολογική έκθεση, θέτοντας ερωτήματα για το ποια έργα αφορά και ποιο είναι το επείγον της κατάθεσής της λίγο πριν τη λήξη των εργασιών της Βουλής για το έτος.

Ανάλογες αιχμές διατύπωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, τονίζοντας ότι οι διατυπώσεις της διάταξης είναι απολύτως ασαφείς και ότι πρόκειται για ακόμη μία παρέκκλιση, η οποία επιτρέπει την πρόοδο έργων χωρίς να πληρούνται οι όροι των συμβάσεων. Ζήτησε, μάλιστα, συγκεκριμένες απαντήσεις για τον αριθμό και το ύψος των έργων που αφορά.

Την απόσυρση της προσθήκης ζήτησε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, επισημαίνοντας ότι η ρύθμιση κατατέθηκε ελάχιστη ώρα πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, χωρίς επαρκή χρόνο μελέτης και συζήτησης, ενώ ενδέχεται να αφορά έργα με κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



