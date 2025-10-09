Αποθέωση από τους GM του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Κορυφαίος πάουερ φόργουορντ, πιο πολυδιάστατος, σπουδαίος αμυντικός και ηγέτης»

Αποθέωση από τους GM του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
09 Οκτ. 2025 22:46
Pelop News

Καθολική αναγνώριση των GM των ομάδων του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς απάντησαν σε μία σειρά από ερωτήσεις για τους παίκτες του πρωταθλήματος και ο Γιάννης ξεχώρισε σε σημαντικές κατηγορίες.

Το 93% των GM του NBA τον ψήφισαν ως κορυφαίο πάουερ φόργουορντ του πρωταθλήματος, τοποθετώντας τον στην 1η θέση και της λίστας με τους πιο πολυδιάστατους παίκτες, μαζί με τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα με 30% έκαστος.

Ο “Greek Freak” είναι επίσης δεύτερος μεταξύ των παικτών που αναγκάζει τους αντίπαλους προπονητές να αλλάζουν συστήματα, έχοντας 17% έναντι 57% του πρώτου, Νίκολα Γιόκιτς. Στην τρίτη θέση είναι αντίστοιχα, με τους πιο πολυδιάστατους αμυντικούς, ενώ είναι τέταρτος στη λίστα με τους πιο σημαντικούς ηγέτες του NBA, πίσω μόνο από Κάρι, Μπράνσον και Γιόκιτς.

Η έρευνα του NBA
Ποιος είναι ο πολυδιάστατος παίκτης του NBA;

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο 30%
2. Βίκτορ Γουενμπανιάμα 30%
3. Λεμπρόν Τζέιμς 7%
4. Έβαν Μόμπλεϊ 7%
5. Τζέιλεν Γουίλιαμς 7%

Ποιος παίκτης αναγκάζει τους αντιπάλους προπονητές σε αλλαγές πλάνου;

1. Νίκολα Γιόκιτς 57%
2. Γιάννης Αντετοκούνμπο 17%
3. Στέφεν Κάρι 13%
4. Λούκα Ντόντσιτς 10%
5. Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ 3%

Ποιος είναι ο κορυφαίος πάουερ φόργουορντ του NBA;

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο 93%
2. Έβαν Μόμπλεϊ 7%

Ποιος είναι ο καλύτερος αμυντικός του NBA;

1. Βίκτορ Γουενμπανιάμα 80%
2. Ρούντι Γκομπέρ 7%
3. Έβαν Μόμπλεϊ 7%
» Πήρε επίσης ψήφους: Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ποιος είναι ο πολυδιάστατος αμυντικός του NBA;

1. Άμεν Τόμπσον 18%
2. Ντρέιμοντ Γκριν 17%
3. Γιάννης Αντετοκούνμπο 13%

Ποιος είναι ο πιο αθλητικός παίκτης του NBA;

1. Άμεν Τόμπσον 58%
2. Άντονι Έντουαρντς 23%
» Πήρε επίσης ψήφους: Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ποιος είναι ο καλύτερος ηγέτης;

1. Στέφεν Κάρι 43%
2. Τζέιλεν Μπράνσον 13%
3. Νίκολα Γιόκιτς 10%
4. Γιάννης Αντετοκούνμπο 7%
4. Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ 7%
4. Λεμπρόν Τζέιμς 7%
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Τέξας: Ακυρώθηκε η θανατική ποινή σε αυτιστικό άνδρα για τη δολοφονία της κόρης του
22:49 Στα μαύρα η Κυψέλη Αγρινίου για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μπέλλου
22:46 Αποθέωση από τους GM του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:35 Στην Υεμένη παραμένουν οι Χούθι σε εγρήγορση έως ότου τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς
22:28 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 4.600.000 ευρώ
22:23 Συνδικάτο Οικοδόμων: Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας να είναι σε απεργιακή ετοιμότητα
22:15 Πάτρα: Πράξη σεβασμού και προσφορά ζωής, 63 φιάλες αίμα από το Αθλητικό Κίνημα, ΦΩΤΟ
22:05 Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έχω άποψη για τη λύση δυο κρατών, θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς»»
21:56 Ο φόβος της Νορβηγίας για αντίποινα εάν δεν δώσει Νόμπελ στον Τραμπ
21:44 Χαμάς: «Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας»
21:41 Αχαΐα: Περίεργη εξαφάνιση του 49χρονου Ίλι Ζορμπάι, ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
21:29 Υπόθεση Καλογήρου με νέα ευρήματα φωτιά! Προθανάτια η τομή στο κομμένο δάκτυλο και στο υοειδές οστό του;
21:22 Μεσαρά της Κρήτης: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την παραλία
21:11 Φοινικούντα: Τα δεδομένα από τη διαθήκη που ανοίγει του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
21:02 «Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, το βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη
20:54 «Δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»! Η κατάθεσης της Αθανασίας Ρέππα, διευθύντριας τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού
20:45 Τι σημαίνει το «όχι» της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα
20:35 Τσιάρας: «Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών»
20:19 Τραγωδία, πνίγηκε ο 71χρονος πατέρας, σώθηκε ο 48χρονος γιος
20:07 Μετάδοση του παιχνιδιού Έσπερος Καλλιθέας-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ