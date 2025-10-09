Αποθέωση από τους GM του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Καθολική αναγνώριση των GM των ομάδων του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς απάντησαν σε μία σειρά από ερωτήσεις για τους παίκτες του πρωταθλήματος και ο Γιάννης ξεχώρισε σε σημαντικές κατηγορίες.

Το 93% των GM του NBA τον ψήφισαν ως κορυφαίο πάουερ φόργουορντ του πρωταθλήματος, τοποθετώντας τον στην 1η θέση και της λίστας με τους πιο πολυδιάστατους παίκτες, μαζί με τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα με 30% έκαστος.

Ο “Greek Freak” είναι επίσης δεύτερος μεταξύ των παικτών που αναγκάζει τους αντίπαλους προπονητές να αλλάζουν συστήματα, έχοντας 17% έναντι 57% του πρώτου, Νίκολα Γιόκιτς. Στην τρίτη θέση είναι αντίστοιχα, με τους πιο πολυδιάστατους αμυντικούς, ενώ είναι τέταρτος στη λίστα με τους πιο σημαντικούς ηγέτες του NBA, πίσω μόνο από Κάρι, Μπράνσον και Γιόκιτς.

Η έρευνα του NBA

Ποιος είναι ο πολυδιάστατος παίκτης του NBA;

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο 30%

2. Βίκτορ Γουενμπανιάμα 30%

3. Λεμπρόν Τζέιμς 7%

4. Έβαν Μόμπλεϊ 7%

5. Τζέιλεν Γουίλιαμς 7%

Ποιος παίκτης αναγκάζει τους αντιπάλους προπονητές σε αλλαγές πλάνου;

1. Νίκολα Γιόκιτς 57%

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο 17%

3. Στέφεν Κάρι 13%

4. Λούκα Ντόντσιτς 10%

5. Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ 3%

Ποιος είναι ο κορυφαίος πάουερ φόργουορντ του NBA;

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο 93%

2. Έβαν Μόμπλεϊ 7%

Ποιος είναι ο καλύτερος αμυντικός του NBA;

1. Βίκτορ Γουενμπανιάμα 80%

2. Ρούντι Γκομπέρ 7%

3. Έβαν Μόμπλεϊ 7%

» Πήρε επίσης ψήφους: Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ποιος είναι ο πολυδιάστατος αμυντικός του NBA;

1. Άμεν Τόμπσον 18%

2. Ντρέιμοντ Γκριν 17%

3. Γιάννης Αντετοκούνμπο 13%

Ποιος είναι ο πιο αθλητικός παίκτης του NBA;

1. Άμεν Τόμπσον 58%

2. Άντονι Έντουαρντς 23%

» Πήρε επίσης ψήφους: Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ποιος είναι ο καλύτερος ηγέτης;

1. Στέφεν Κάρι 43%

2. Τζέιλεν Μπράνσον 13%

3. Νίκολα Γιόκιτς 10%

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο 7%

4. Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ 7%

4. Λεμπρόν Τζέιμς 7%

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



