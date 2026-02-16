Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βουδαπέστη, αναφέρθηκε στις επικείμενες συζητήσεις για το Ιράν, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν για την επίτευξη συμφωνίας. Ενώ αναγνώρισε το παράθυρο ευκαιρίας για διπλωματική προσέγγιση με την Τεχεράνη, επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σύνθετες και απαιτητικές.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για διπλωματική λύση, που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των ΗΠΑ. Αλλά δεν θέλω να δημιουργώ υπερβολικές προσδοκίες», δήλωσε ο Ρούμπιο. Τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αναφερόμενος στους ριζοσπάστες σιίτες κληρικούς που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις με θεολογικά και όχι με γεωπολιτικά κριτήρια.

Υποστήριξη στον Όρμπαν και την Ουγγαρία

Παράλληλα, ο Ρούμπιο δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, τονίζοντας την «ουσιώδη» σημασία της ηγεσίας του για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην επιτυχία του Όρμπαν ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναγνώρισε μια «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία και την προσωπική σχέση του Όρμπαν με τον Τραμπ. «Η επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία», δήλωσε ο Ρούμπιο στον Όρμπαν, προσθέτοντας πως η σχέση αυτή είναι κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Κεντρική Ευρώπη.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής στην Ουγγαρία, με τον Όρμπαν να αντιμετωπίζει πιέσεις καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, και την αμερικανική κυβέρνηση να εκφράζει την υποστήριξή της στον Ούγγρο ηγέτη, παρά τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνησή του για τα θέματα διαφθοράς και την πολιτική του προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία.

Αντιπαραθέσεις και ενδυναμωμένες σχέσεις

Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάσταση των διμερών σχέσεων, παρόλο που η πολιτική του Όρμπαν έχει προκαλέσει επικρίσεις εντός της ΕΕ, λόγω της φιλορωσικής στάσης του και της άρνησης της Ουγγαρίας να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην Ουκρανία. Η συνεργασία ΗΠΑ-Ουγγαρίας, ωστόσο, φέρει ιδιαίτερη σημασία για την Ουάσινγκτον, καθώς η Ουγγαρία παραμένει στρατηγικός εταίρος στην Κεντρική Ευρώπη.

