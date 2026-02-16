Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για διπλωματική λύση, που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των ΗΠΑ. Αλλά δεν θέλω να δημιουργώ υπερβολικές προσδοκίες», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν
16 Φεβ. 2026 16:28
Pelop News

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βουδαπέστη, αναφέρθηκε στις επικείμενες συζητήσεις για το Ιράν, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν για την επίτευξη συμφωνίας. Ενώ αναγνώρισε το παράθυρο ευκαιρίας για διπλωματική προσέγγιση με την Τεχεράνη, επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σύνθετες και απαιτητικές.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για διπλωματική λύση, που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των ΗΠΑ. Αλλά δεν θέλω να δημιουργώ υπερβολικές προσδοκίες», δήλωσε ο Ρούμπιο. Τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αναφερόμενος στους ριζοσπάστες σιίτες κληρικούς που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις με θεολογικά και όχι με γεωπολιτικά κριτήρια.

Υποστήριξη στον Όρμπαν και την Ουγγαρία

Παράλληλα, ο Ρούμπιο δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, τονίζοντας την «ουσιώδη» σημασία της ηγεσίας του για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην επιτυχία του Όρμπαν ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναγνώρισε μια «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία και την προσωπική σχέση του Όρμπαν με τον Τραμπ. «Η επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία», δήλωσε ο Ρούμπιο στον Όρμπαν, προσθέτοντας πως η σχέση αυτή είναι κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Κεντρική Ευρώπη.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής στην Ουγγαρία, με τον Όρμπαν να αντιμετωπίζει πιέσεις καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, και την αμερικανική κυβέρνηση να εκφράζει την υποστήριξή της στον Ούγγρο ηγέτη, παρά τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνησή του για τα θέματα διαφθοράς και την πολιτική του προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία.

Αντιπαραθέσεις και ενδυναμωμένες σχέσεις

Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάσταση των διμερών σχέσεων, παρόλο που η πολιτική του Όρμπαν έχει προκαλέσει επικρίσεις εντός της ΕΕ, λόγω της φιλορωσικής στάσης του και της άρνησης της Ουγγαρίας να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην Ουκρανία. Η συνεργασία ΗΠΑ-Ουγγαρίας, ωστόσο, φέρει ιδιαίτερη σημασία για την Ουάσινγκτον, καθώς η Ουγγαρία παραμένει στρατηγικός εταίρος στην Κεντρική Ευρώπη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Το «χακί καλάθι» και η συνέπεια Δένδια για την Πάτρα
17:51 «Είχα καταγράψει ό,τι μου είπαν για τις δεξαμενές, το υπόγειο ήταν άχρηστο, ούτε καν το ξανακοίταξα» αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:47 «Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού
17:46 Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ
17:32 Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός
17:25 Βραζιλία: Έξι νεκροί και 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
17:25 Πάτρα: Το σπιράλ γιόρτασε τα γενέθλιά του με αποκριάτικο πάρτι
17:20 Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
17:16 Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»
17:08 Το αδιέξοδο της μικροπολιτικής
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: «Ροκανίζονται» τα έσοδα του Δήμου – Εκτίμηση για 3.5 εκατ. ευρώ λιγότερα φέτος
16:44 Εντυπωσιακά πλάνα από drone στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών στην Πάτρα
16:36 Αφιερωμένο στον Δημήτρη Βούρτση και το Πατρινό Καρναβάλι το  3ο Podcast Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:28 Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν
16:20 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ιδρύει Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.
16:12 Πάτρα – Κοινή δήλωση συλλόγων για το γήπεδο Αλεξιώτισσας: «Δεν υπάρχει θέμα, συνεχίζουμε σε συνεργασία με τον Δήμο»
16:04 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Τα υψηλότερα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλιακή!
15:56 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους Πετσάκους και στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας
15:47 Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Οι φωτογραφίες και τα βιογραφικά τους
15:40 Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ