Αποτράπηκε στο Κατάρ μεγάλη ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης 10.000 στρατιωτών

Αποτράπηκε στο Κατάρ μεγάλη ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης 10.000 στρατιωτών
05 Μαρ. 2026 21:52
Pelop News

Ένα μεγάλο χτύπημα του Ιράν κατά αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κατάρ, όπου υπηρετούν τουλάχιστον 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, φέρεται να αποτράπηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με πηγές του CNN. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί, ενώ η Τεχεράνη περνούσε στην αντεπίθεση μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Δύο ιρανικά βομβαρδιστικά Su-24 απογειώθηκαν με στόχο τη βάση al-Udeid και τη μεγάλη εγκατάσταση φυσικού αερίου Ras Laffan. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αεροσκάφη πλησίασαν μόλις δύο λεπτά μακριά από τους στόχους, μεταφέροντας βόμβες και καθοδηγούμενα πυρομαχικά. Η αεροπορία του Κατάρ τα αναγνώρισε ως εχθρικά, εκδίδοντας προειδοποιήσεις μέσω ραδιοφώνου, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Ένα μαχητικό F-15 του Κατάρ αναχαίτισε τα ιρανικά αεροσκάφη, τα οποία καταρρίφθηκαν και συντρίμμια τους βρέθηκαν στη θάλασσα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του πληρώματος.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά χρησιμοποίησε επανδρωμένα αεροσκάφη για επιθετική ενέργεια σε γειτονική χώρα, μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Η αεροπορία του Κατάρ συμμετείχε για πρώτη φορά σε αερομαχία, υπογραμμίζοντας την επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν επιβεβαίωσε την κατάρριψη, σημειώνοντας τη σημασία της επιτυχίας των Καταριανών πιλότων για την προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ Θάνι, κατηγόρησε τηλεφωνικά τον Ιρανό ΥΠΕΞ για προσπάθεια εμπλοκής της χώρας σε έναν πόλεμο που δεν την αφορά. Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε χώρες του Κόλπου, που αντανακλούν τις συνέπειες των αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών.

Η κοινωνική διάσταση είναι εμφανής: χιλιάδες στρατιώτες και πολίτες ζουν υπό συνεχή φόβο, ενώ οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε ευρύτερο πόλεμο. Παρά την αποτελεσματική αναχαίτιση των επιθέσεων, έχουν ήδη υπάρξει θύματα, όπως Αμερικανοί στρατιώτες στο Κουβέιτ, γεγονός που αναδεικνύει την τεράστια ευθραυστότητα της ασφάλειας στον Κόλπο. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η περιοχή παραμένει σημείο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής, όπου κάθε στρατιωτική ενέργεια μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Έξυπνα ξυπνητήρια: Από «ανατολή» στο υπνοδωμάτιο μέχρι ηλεκτροσόκ και… πρόστιμα
22:44 Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη: «Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης» – Πυραυλικός πόλεμος σε πολλά μέτωπα
22:43 Έρχονται πρόστιμα για σχεδόν 300.000 οδηγούς: «Βροχή» ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
22:31 Το μυστήριο λιβάδι των κρόκων: Εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια σηματοδοτούν κάθε χρόνο την άνοιξη στη βρετανική ύπαιθρο
22:23 Γρίπη: 6 νέοι θάνατοι και 140 εισαγωγές στα νοσοκομεία – Χαμηλά επίπεδα COVID-19
22:13 ΠΑΟΚ: Δύσκολα με τον Ολυμπιακό ο Γιακουμάκης – Προπονήθηκε ο Τάισον
22:01 Παντελής Τουτουντζής: Είπαμε στα παιδιά μας ότι είμαστε μία οικογένεια με δύο μπαμπάδες
21:52 Αποτράπηκε στο Κατάρ μεγάλη ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης 10.000 στρατιωτών
21:44 16χρονη Λόρα: Παραμένει στη δομή φιλοξενίας στη Γερμανία, αρνείται επαφή με την οικογένεια
21:36 Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση για τους γιατρούς σε μικρά νησιά – 1.500 ευρώ επιπλέον τον μήνα
21:29 Πάτρα: Μπλοκαρισμένες μπάρες τρένου στην Παραλία – Οδηγοί περνούν με κίνδυνο
21:28 Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό για τον θάνατο της 31χρονης – «Δύο χαστούκια έδωσα»
21:20 Άμστερνταμ: Γιατί η άνοιξη θεωρείται η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθείτε
21:12 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων
21:04 «Ο παππούς και η γιαγιά θέλουνε μια αγκαλιά» από την Αγγελική Μάνου
20:56 Εκκένωση περιοχών στον Λίβανο μετά από προειδοποίηση των IDF
20:48 Πεσκόφ: «Η Ρωσία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο»
20:40 Η βραδιά που η Κριστίνα Άπλγκεϊτ άφησε τον Μπραντ Πιτ στα MTV VMAs και έφυγε με ροκ σταρ
20:40 Ναύπλιο: Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου Νορβηγού τουρίστα στον λόφο του Προφήτη Ηλία
20:32 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Διπλωματία ή Αλάτι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ