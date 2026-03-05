Αποτράπηκε στο Κατάρ μεγάλη ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης 10.000 στρατιωτών

Ένα μεγάλο χτύπημα του Ιράν κατά αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κατάρ, όπου υπηρετούν τουλάχιστον 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, φέρεται να αποτράπηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με πηγές του CNN. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί, ενώ η Τεχεράνη περνούσε στην αντεπίθεση μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Δύο ιρανικά βομβαρδιστικά Su-24 απογειώθηκαν με στόχο τη βάση al-Udeid και τη μεγάλη εγκατάσταση φυσικού αερίου Ras Laffan. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αεροσκάφη πλησίασαν μόλις δύο λεπτά μακριά από τους στόχους, μεταφέροντας βόμβες και καθοδηγούμενα πυρομαχικά. Η αεροπορία του Κατάρ τα αναγνώρισε ως εχθρικά, εκδίδοντας προειδοποιήσεις μέσω ραδιοφώνου, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Ένα μαχητικό F-15 του Κατάρ αναχαίτισε τα ιρανικά αεροσκάφη, τα οποία καταρρίφθηκαν και συντρίμμια τους βρέθηκαν στη θάλασσα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του πληρώματος.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά χρησιμοποίησε επανδρωμένα αεροσκάφη για επιθετική ενέργεια σε γειτονική χώρα, μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Η αεροπορία του Κατάρ συμμετείχε για πρώτη φορά σε αερομαχία, υπογραμμίζοντας την επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν επιβεβαίωσε την κατάρριψη, σημειώνοντας τη σημασία της επιτυχίας των Καταριανών πιλότων για την προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

🇶🇦🇮🇷 Qatari F-15 takes out two Iranian jets minutes from striking Al-Udeid A Qatari F-15QA reportedly shot down a pair of Iranian Su-24 attack aircraft on Monday after they were detected skimming the Persian Gulf at low altitude heading straight for Al-Udeid Air Base. Officials… https://t.co/krdspqRF37 pic.twitter.com/n45S8yBwH9 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2026

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ Θάνι, κατηγόρησε τηλεφωνικά τον Ιρανό ΥΠΕΞ για προσπάθεια εμπλοκής της χώρας σε έναν πόλεμο που δεν την αφορά. Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε χώρες του Κόλπου, που αντανακλούν τις συνέπειες των αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών.

Η κοινωνική διάσταση είναι εμφανής: χιλιάδες στρατιώτες και πολίτες ζουν υπό συνεχή φόβο, ενώ οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε ευρύτερο πόλεμο. Παρά την αποτελεσματική αναχαίτιση των επιθέσεων, έχουν ήδη υπάρξει θύματα, όπως Αμερικανοί στρατιώτες στο Κουβέιτ, γεγονός που αναδεικνύει την τεράστια ευθραυστότητα της ασφάλειας στον Κόλπο. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η περιοχή παραμένει σημείο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής, όπου κάθε στρατιωτική ενέργεια μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

