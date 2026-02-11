«Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού»: Μεγάλο ενδιαφέρον για τη διάλεξη του Δημήτρη Σταθακόπουλου στην Κοινο_Τοπία

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 η τρίτη κατά σειρά διάλεξη του κύκλου «Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού», που διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Δρ Δημήτρης Σταθακόπουλος, νομικός, οθωμανολόγος και διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Ο καθημερινός βίος των Πελοποννήσιων Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας».

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια της αρχαιολόγου Κωνσταντίνας Ακτύπη και της ιστορικού-φιλολόγου Γιώτας Καΐκα-Μαντανίκα, προσέλκυσε περισσότερους από 80 φίλους και υποστηρικτές της Κοινο_Τοπίας, οι οποίοι γέμισαν την αίθουσα και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση.

Η καθημερινότητα στην Οθωμανοκρατία

Ο κ. Σταθακόπουλος, αξιοποιώντας ελληνικές και οθωμανικές πηγές καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, παρουσίασε πτυχές της καθημερινής ζωής των κατοίκων της Αχαΐας. Αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και στην προσπάθεια διατήρησης της θρησκευτικής ταυτότητας και των παραδόσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις κοινωνικές σχέσεις, στους γάμους –που συνήθως κανονίζονταν με προξενιά–, στα έθιμα της βάπτισης και του πένθους, στη διατροφή που βασιζόταν σε όσπρια, τυρί, ψάρι, ελαιόλαδο και κρασί, καθώς και στα επαγγέλματα της εποχής, πολλά από τα οποία αποτυπώνονται ακόμη και σήμερα στα επώνυμα. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ενδυμασία, στα παραδοσιακά τραγούδια και στον ρυθμό του πελοποννησιακού συρτού.

Από την καθημερινότητα στον Αγώνα

Μέρος της ομιλίας επικεντρώθηκε στη συμμετοχή των Αχαιών στην Επανάσταση του 1821, στην παρουσία του Βιάρου Καποδίστρια στην Πάτρα και στην αποκάλυψη των επαναστατικών σχεδίων από τον Άγγλο πρόξενο P. J. Green στα τέλη του 1820. Παρά την ενίσχυση της οθωμανικής επιτήρησης, ο Αγώνας οργανώθηκε και ξέσπασε όπως είχε προγραμματιστεί, αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των Πελοποννησίων.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με εκτενή συζήτηση, που συνεχίστηκε και μετά το πέρας της διάλεξης, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τη σύνδεση της ιστορικής μνήμης με τη σύγχρονη ταυτότητα.

