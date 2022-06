Απόβαση» Αχαιών (και όχι μόνο) στο «Release Athens 2022»!

«Άρωμα»… Αχαΐας (και όχι μόνο) αναμένεται να έχει το φετινό Release Athens, το οποίο οι γνώστες της μουσικής χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο και πιο πολυσυλλεκτικό! Και πράγματι έτσι είναι, καθώς από τη σκηνή του αναμένεται να παρελάσουν μέσα σε 12 ημέρες περισσότερα από 40 συγκροτήματα και καλλιτέχνες της διεθνούς και ελληνικής σκηνής, με 100 ώρες ζωντανής μουσικής και ένα πλούσιο lineup για όλα τα γούστα.

Από τον Iggy Pop, τον Nick Cave, τους θρυλικούς Bauhaus και τους Pet Shop Boys, μέχρι τον superstar Parov Stelar, τους Manowar, τους Judas Priest, τους Sabaton, τους Slipknot και τους London Grammar μεταξύ άλλων, η φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ σηματοδοτεί την επιστροφή στις μεγάλες συναυλιακές συγκινήσεις μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Τους headliners θα πλαισιώσουν κορυφαία ονόματα σε ένα επιτυχημένο σερί από support acts, όπως είναι ο Liam Gallagher, ARTBAT, The Jesus and Mary Chain, Rhapsody Of Fire, Sepultura, Blind Guardian κ.α.

Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα το καλοκαίρι στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με βασικό χώρο την Πλατεία Νερού, ένα υπέροχο μέρος που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και ταυτόχρονα λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης.

Με βασικό σύνθημα την εξωστρέφεια και την αισιοδοξία, σε πείσμα των δύσκολων καιρών κατά τους οποίους γεννήθηκε, έχει δώσει νέα πνοή στα συναυλιακά δρώμενα, πιστεύοντας έμπρακτα στην απελευθερωτική δύναμη της μουσικής, από την οποία, άλλωστε, πήρε και το όνομά του.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα που ανακοινώθηκε και επισήμως πως το «Release Athens» επιστρέφει έπειτα από 35 μήνες σιωπής, εκατοντάδες Αχαιοί (και όχι μόνο) φίλοι της μουσικής άρχισαν να προγραμματίζουν την «απόβασή» τους στην πρωτεύουσα, ενώ ουκ ολίγοι έχουν ήδη προμηθευτεί το «μαγικό χαρτάκι» που θα τους εξασφαλίσει μια θέση στη σκηνή της Πλατείας Νερού!

Bauhaus / The Jesus And Mary Chain / dEUS / Strawberry Pills / Youth Valley (8 Ιουνίου)

Το κορυφαίο goth-rock συγκρότημα με το original line up, σε μια απ’ τις ελάχιστες εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσουν στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Μαζί τους οι σπουδαίοι The Jesus And Mary Chain, οι αγαπημένοι Βέλγοι dEUS και οι ανερχόμενοι Strawberry Pills και Youth Valley.

Nick Cave & The Bad Seeds / Mogwai / Fontaines D.C. / Sugar for the Pill / Royal Arch (15 Ιουνίου)

O σπουδαίος Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds, ο Σκωτσέζοι πρωτοπόροι του post rock Mogwai και ένα απ’τα καλύτερα νέα γκρουπ της τελευταίας 5ετίας σε μια υπέροχη βραδιά. Τη βραδιά ανοίγουν δύο indie rock / shoegaze συγκροτήματα απ’ την Αθήνα, οι Sugar for the Pill και Royal Arch.

Parov Stelar / ARTBAT & more tba (18 Ιουνίου)

Ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει electro swing, έρχεται με το συγκρότημά του για μια νύχτα γεμάτη χορό και χαμόγελα. Μαζί του, το δίδυμο που έχει κατακτήσει τον κόσμο της χορευτικής μουσικής, οι Ουκρανοί ARTBAT.

Manowar / Rotting Christ / Rhapsody of Fire / Meden Agan (22 Ιουνίου)

Ο αλληλοσεβασμός και η εκτίμηση μεταξύ Manowar και Rotting Christ, των δύο μεγαθηρίων του «σκληρού» ήχου, είναι γνωστός. Μας υπόσχονται ένα πραγματικό υπερθέαμα και ένα εντυπωσιακό stage show. Μαζί τους, οι πρωτοπόροι του symphonic power metal, οι Ιταλοί Rhapsody of Fire και οι δικοί μας Meden Agan.

Γιάννης Αγγελάκας & 100°C / Παύλος Παυλίδης & Hotel Alaska / Παιδί Τραύμα (25 Ιουνίου)

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλίδης ξαναμοιράζονται τη σκηνή, για πρώτη φορά μετά

το 2018, και μαζί με τα συγκροτήματά τους – 100°C και Hotel Alaska, αντίστοιχα – στήνουν μία

μεγάλη γιορτή. Μαζί τους, το Παιδί Τραύμα, που πλέον έχει μετεξελιχθεί σε μπάντα, στη μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού για το εγχώριο rock.

London Grammar / LP / Hooverphonic / D3LTA / Daphne and the Fuzz (27 Ιουνίου)

Οι London Grammar, το κορυφαίο indie / dream pop συγκρότημα στον κόσμο, στην παρθενική τους εμφάνιση στη χώρα μας, σε μια ονειρική βραδιά γεμάτη πανέμορφα τραγούδια. Μαζί τους, η LP, οι Hooverphonic, ο D3LTA και οι Daphne and the Fuzz.

Pet Shop Boys / Thievery Corporation / Κ. Βήτα / MAZOHA / Bobya Cottisha (30 Ιουνίου)

Ένα απ’ τα κορυφαία ονόματα που γέννησε η ποπ μουσική έρχεται στο Release Athens στο πλαίσιο της “Dreamworld – The Greatest Hits Live” παγκόσμιας περιοδείας τους. Μαζί τους, οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Thievery Corporation, ο σπουδαίος Κ. Βήτα και οι Mazoha και Bobya Cottisha.

Iggy Pop / Liam Gallagher / Sleaford Mods / The K’s / The Noise Figures (2 Ιουλίου)

Απ’ τη μια ο Iggy Pop, o άνθρωπος που καθόρισε όσο ελάχιστοι τι σημαίνει ροκ σταρ και απ’ την άλλη ο Liam Gallagher, ένα απ’ τα μεγαλύτερα ονόματα που γέννησαν τα 90s ίσως στην κορυφαία στιγμή της μετά-Oasis καριέρας του. Μαζί τους, οι φοβεροί και τρομεροί Sleaford Mods, οι The K’s λίγο πριν καθιερωθούν ως το νέο μεγάλο γκρουπ της Μεγάλης Βρετανίας και οι Noise Figures.

Judas Priest / Cradle of Filth / Dead Daisies (15 Ιουλίου, Κλειστό Φαλήρου)

Οι Judas Priest, οι «θεοί του metal» γιορτάζουν 50 χρόνια στην κορυφή της σκηνής και έρχονται στην Αθήνα με ένα εντυπωσιακό show που δεν θέλει να χάσει κανείς. Μαζί τους, οι προκλητικοί Cradle of Filth και το supergroup των Dead Daisies.

Clutch / The Hellacopters / Blues Pills / Deaf Radio / ΛΔΛΜ (19 Ιουλίου)

Η ζωντανή απόδειξη πως το rock’n’roll και η μυθολογία του δεν θα πεθάνει ποτέ. Οι Clutch, μαζί με τους Hellacopters και τους Blues Pills θα στήσουν ένα αξέχαστο πάρτι. Την ημέρα ανοίγουν οι Deaf Radio και ΛΔΛΜ.

Sabaton / Blind Guardian / Epica / Enemy of Reality / The Silent Rage (21 Ιουλίου)

Δύο απ’τα μεγαλύτερα power metal συγκροτήματα που ακούσαμε ποτέ, οι Sabaton και οι Blind Guardian θα ανέβουν την ίδια μέρα στη σκηνή του Release Athens. Μαζί τους, οι βετεράνοι της συμφωνικής πλευράς του «σκληρού» ήχου Epica και δύο ξεχωριστά εγχώρια ονόματα, οι Enemy of Reality και The Silent Rage.

Slipknot / Sepultura / Maplerun / Project Renegade + more tba (23 Ιουλίου)

Δεν θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε με καλύτερο τρόπο τη λήξη του Release Athens 2022. Δύο πραγματικά σπουδαία γκρουπ, οι, κυριολεκτικά, ασύγκριτοι Slipknot και οι Βραζιλιάνοι superstars Sepultura. Το line up συμπληρώνουν οι Maplerun και οι Project Renegade

Επωφεληθείτε απ’ τις προσφορές διημέρου για να παρακολουθήσετε περισσότερες ημέρες του Release Athens 2022 με χαμηλότερο κόστος.

LINK: www.releaseathens.gr/prosfores/

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια για κάθε ημέρα.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

LINK: www.releaseathens.gr/viptickets_2022/