«Απόβαση» αγροτών σήμερα στην Αθήνα, αιτήματα και διανυκτέρευση στο Σύνταγμα

Σήμερα αγρότες με εκατοντάδες τρακτέρ από όλη την Ελλάδα θα φτάσουν στο Σύνταγμα. Ήδη λίγο μετά τις 6 το πρωί έφτασαν στον Πειραιά οι αγρότες από την Κρήτη. Στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ζητώντας για ακόμη μια φορά να επιλυθούν αιτήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος κυρίως σε βαμβάκι αλλά και στο ρύζι , ενώ ζητούν και πειστικά μέτρα για την εξάλειψη της ευλογιάς που έχει οδηγήσει σε απώλεια πάνω από 500.000 πρόβατα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η πρωτεύουσα θα δει τρακτέρ στο Σύνταγμα. Οι αγρότες ήταν εκεί και το 2024 διανυκτερεύοντας με τα τρακτέρ τους, όπως θα κάνουν άλλωστε και σήμερα τα οποία θα αποχωρήσουν νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Στόχος τους να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα κα να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

