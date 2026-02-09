«Απόβαση» πατρινού brand στην Ινδία – Το στοίχημα της Coffee Island σε μια αγορά δισεκατομμυρίων

Νέες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις ανοίγει η εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εξαγωγές και επενδύσεις σε μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Η συμφωνία μειώνει σημαντικά τους δασμούς και ενισχύει την πρόσβαση ευρωπαϊκών προϊόντων, δίνοντας ιδιαίτερη ώθηση στον αγροδιατροφικό τομέα, όπου η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, κρασιά και ακτινίδια συγκαταλέγονται στα ελληνικά προϊόντα που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ινδίας θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αγγίξει τα 5 δισ. δολάρια έως το 2030. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προοπτική διαδραματίζει η δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει ως κόμβος logistics, λιμενικών υπηρεσιών και διασύνδεσης των εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Πέρα από τις εξαγωγές προϊόντων, η τεράστια ινδική αγορά ανοίγει πλέον και για την άμεση παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων και μάλιστα όχι με «εγχώρια» προϊόντα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια εταιρεία με αφετηρία την Πάτρα: η Coffee Island, η οποία έχει ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στην Ινδία, επενδύοντας στην ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων καφέ.

Η πατρινή αλυσίδα έχει καταφέρει, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, να λειτουργεί έξι καταστήματα στην ινδική αγορά, δοκιμάζοντας στην πράξη τις αντοχές και την προσαρμοστικότητα του ελληνικού επιχειρηματικού μοντέλου στον απαιτητικό χώρο της μαζικής κατανάλωσης. Ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει περαιτέρω επέκταση σε κομβικές και υψηλής δυναμικής πόλεις, σε μια χώρα με ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά καφέ.

Σε χώρα που κυριαρχεί το τσάι, όπου όμως η αστική μεσαία τάξη διευρύνεται και η εξοικείωση με τον καφέ αυξάνεται, η Coffee Island επιχειρεί να προσαρμόσει το προϊόν, το brand και τη λειτουργία της στα τοπικά δεδομένα. Η στρατηγική της βασίζεται σε σταδιακή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, αναγνωρίζοντας τις πολιτισμικές, καταναλωτικές και ρυθμιστικές ιδιαιτερότητες της ινδικής αγοράς.

Κοινός παρονομαστής της εισόδου στην Ινδία είναι ο τρόπος ανάπτυξης. Η Coffee Island επέλεξε να μην κινηθεί αυτόνομα, αλλά να συνεργαστεί με τοπικούς εταίρους, μέσω Ινδών επιχειρηματιών που λειτουργούν ως master franchisees. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της ινδικής αγοράς και την ανάγκη περιορισμού των επιχειρηματικών κινδύνων, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των τοπικών συνεργατών σε ένα περιβάλλον με διαφορετικούς κανόνες, διαδικασίες και επιχειρηματικές πρακτικές.

Η παρουσία της Coffee Island στην Ινδία αναδεικνύει μια διαφορετική όψη του ελληνικού «ινδικού στοιχήματος»: λιγότερο βιομηχανική, αλλά εξίσου απαιτητική, όπου η επιτυχία περνά μέσα από την προσαρμογή, το ισχυρό brand και τη βαθιά κατανόηση της τοπικής αγοράς. Ένα στοίχημα με υψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά και με σημαντικές προοπτικές για την ελληνική –και πατρινή– επιχειρηματικότητα.

