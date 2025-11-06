Απρόοπτο on air για τη Λατινοπούλου: Φωνή διέκοψε τη συνέντευξή της με απρεπές σχόλιο ΒΙΝΤΕΟ

Μια απρόσμενη και οξυδερκής διακοπή σημάδεψε τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο One Channel, όταν, ενώ η πολιτικός/δημόσια πρόσωπο μιλούσε για τη «μάχη» της κατά της φερόμενης αύξησης φανατικών μουσουλμάνων στην Ελλάδα, ακούστηκε από το στούντιο μια δυνατή φωνή να λέει «αυνανιστείς». Η παρέμβαση προκάλεσε στιγμιαία σύγχυση στο πλατό και σύντομη παύση της συζήτησης.

Στην εκπομπή η κ. Λατινοπούλου είχε εκφράσει ανησυχίες για την παρουσία ισλαμιστικών στοιχείων στη χώρα, φράσεις που συνοδεύτηκαν από τη ρητορική «θα δώσω τον δικό μου αγώνα για να μην γίνει η Ελλάδα Καμπούλ». Η ξαφνική διακοπή ανάγκασε τόσο την καλεσμένη όσο και τον δημοσιογράφο να σταματήσουν προσωρινά και να προσπαθήσουν να καταλάβουν την προέλευση του περιστατικού.

Η κ. Λατινοπούλου αντέδρασε άμεσα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για «κάποιον που διαφωνεί» με όσα είπε, ενώ απέφυγε να δώσει μεγαλύτερη διάσταση στο περιστατικό. «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…», σχολίασε, επιχειρώντας να επαναφέρει την κουβέντα στο θέμα της. Ο δημοσιογράφος και η παραγωγή προχώρησαν στην αποκατάσταση της ομαλής ροής της εκπομπής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



