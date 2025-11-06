Απρόοπτο on air για τη Λατινοπούλου: Φωνή διέκοψε τη συνέντευξή της με απρεπές σχόλιο ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση και απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο One Channel, όταν άγνωστη φωνή διέκοψε την ροή της εκπομπής εκστομίζοντας προσβλητική φράση. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» σχολίασε την παρέμβαση ως ένδειξη διαφωνίας με τις θέσεις της.

06 Νοέ. 2025 12:29
Μια απρόσμενη και οξυδερκής διακοπή σημάδεψε τη συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο One Channel, όταν, ενώ η πολιτικός/δημόσια πρόσωπο μιλούσε για τη «μάχη» της κατά της φερόμενης αύξησης φανατικών μουσουλμάνων στην Ελλάδα, ακούστηκε από το στούντιο μια δυνατή φωνή να λέει «αυνανιστείς». Η παρέμβαση προκάλεσε στιγμιαία σύγχυση στο πλατό και σύντομη παύση της συζήτησης.

Στην εκπομπή η κ. Λατινοπούλου είχε εκφράσει ανησυχίες για την παρουσία ισλαμιστικών στοιχείων στη χώρα, φράσεις που συνοδεύτηκαν από τη ρητορική «θα δώσω τον δικό μου αγώνα για να μην γίνει η Ελλάδα Καμπούλ». Η ξαφνική διακοπή ανάγκασε τόσο την καλεσμένη όσο και τον δημοσιογράφο να σταματήσουν προσωρινά και να προσπαθήσουν να καταλάβουν την προέλευση του περιστατικού.

Η κ. Λατινοπούλου αντέδρασε άμεσα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για «κάποιον που διαφωνεί» με όσα είπε, ενώ απέφυγε να δώσει μεγαλύτερη διάσταση στο περιστατικό. «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…», σχολίασε, επιχειρώντας να επαναφέρει την κουβέντα στο θέμα της. Ο δημοσιογράφος και η παραγωγή προχώρησαν στην αποκατάσταση της ομαλής ροής της εκπομπής.
