Απρόοπτο στην συνέντευξη Τραμπ: Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ γραφείο ΒΙΝΤΕΟ
06 Νοέ. 2025 22:32
Ένα απροσδόκητο περιστατικό διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε συμφωνία με φαρμακευτικές εταιρείες για μείωση τιμών φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1. Στέλεχος της Novo Nordisk, ο Γκόρντον Φίντλεϊ, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, κατέρρευσε ξαφνικά ενώ στεκόταν πίσω από τον πρόεδρο, προκαλώντας ένταση στο Οβάλ Γραφείο.

Το συμβάν συνέβη κατά τη διάρκεια ομιλίας του CEO της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ρικς, για τη συμφωνία που καθιστά τα φάρμακα όπως Wegovy και Zepbound προσιτότερα. Ο Φίντλεϊ, 55 ετών, ένιωσε αδιαθεσία, τα γόνατά του λύγισαν και έπεσε στο έδαφος. Ο δρ. Μεχμέτ Οζ, διευθυντής των Κέντρων Medicare και Medicaid Services, έσπευσε άμεσα να τον υποστηρίξει, εμποδίζοντάς τον να χτυπήσει το κεφάλι του. Μέλη του υπουργικού συμβουλίου σήκωσαν τα πόδια του για πρώτες βοήθειες, ενώ οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν έξω από το δωμάτιο.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, εκπρόσωπος μίας από τις εταιρείες λιποθύμησε. Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου ανέλαβε αμέσως, και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη θα συνεχιστεί σύντομα». Ο Τραμπ δεν φάνηκε να θορυβείται ιδιαίτερα, ενώ η εκδήλωση ανεστάλη προσωρινά.

Η Novo Nordisk, ωστόσο, αρνήθηκε ότι ο Φίντλεϊ βρισκόταν παρών, δηλώνοντας ότι μόνο ο CEO Μάικ Ντουστντάρ και ο EVP Ντέιβ Μουρ εκπροσωπούσαν την εταιρεία. Παρά την αρχική ταυτοποίηση από δημοσιογράφους και Getty Images, η εταιρεία χαρακτήρισε την αναφορά λανθασμένη, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητα του ατόμου. Η κατάσταση του τραυματία παραμένει άγνωστη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η συνάντηση αφορούσε συμφωνία με Novo Nordisk και Eli Lilly για μείωση τιμών φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, που ωφελούν εκατομμύρια Αμερικανούς με υψηλό κόστος υγείας. Το περιστατικό θυμίζει παρόμοιο συμβάν τον Απρίλιο, όταν εγγονή του δρ. Οζ λιποθύμησε κατά την ορκωμοσία του.
