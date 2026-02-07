ΑΠΘ: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες μετά τα επεισόδια – Τραυματίας αστυνομικός και ζημιές

Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες για τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους. Η ένταση τα ξημερώματα του Σαββάτου άφησε πίσω τραυματισμό αστυνομικού και υλικές φθορές.

07 Φεβ. 2026 16:24
Pelop News

Χωρίς να προκύψουν κατηγορίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία προσαγωγών μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα και οι 313 προσαχθέντες να αφεθούν ελεύθεροι, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν κυρίως έξω από την Πολυτεχνική Σχολή, όπου άγνωστα άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις πετώντας βόμβες μολότοφ στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι ομάδες ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά βγήκαν αιφνιδιαστικά από χώρους του πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε προσαγωγές προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε σταδιακά, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης και να αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

