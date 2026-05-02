ΑΠΘ: Ένταση για τον νέο κανονισμό στις εστίες – Στο ΑΧΕΠΑ ο αντιπρύτανης, αρνούνται τον προπηλακισμό οι φοιτητές

Νέο γύρο αντιπαράθεσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης άνοιξε ο κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες, με το πανεπιστήμιο να καταγγέλλει προπηλακισμό του αντιπρύτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη και τους φοιτητές να απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται τα τουρνικέ, τα συμφωνητικά διαμονής και τα αιτήματα για ουσιαστική αναβάθμιση των εστιών.

02 Μάι. 2026 17:48
Pelop News

Σοβαρή ένταση καταγράφηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αφορμή τον νέο κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, προκαλώντας νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στις πρυτανικές αρχές και τους φοιτητές που διαμένουν εκεί. Η διοίκηση του ΑΠΘ κάνει λόγο για προπηλακισμό του αντιπρύτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, ενώ από την πλευρά τους οι φοιτητικοί σύλλογοι και πανεπιστημιακοί που στηρίζουν τις κινητοποιήσεις υποστηρίζουν ότι δεν σημειώθηκε καμία επίθεση.

Η ένταση συνδέεται με τις αλλαγές που φέρνει ο νέος κανονισμός για τις εστίες. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η τοποθέτηση τουρνικέ για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου, αλλά και η υπογραφή συμφωνητικών ανάμεσα στους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες και το πανεπιστήμιο, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Μαΐου. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα εστιακών φοιτητών και μελών ΔΕΠ, οι οποίοι θεωρούν ότι το βάρος μεταφέρεται σε μέτρα ελέγχου αντί να δοθεί προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των εγκαταστάσεων.

Το περιστατικό που οδήγησε στη δημόσια σύγκρουση σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και αρμόδιος για τις φοιτητικές εστίες, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, συναντήθηκε με διαμαρτυρόμενους φοιτητές. Σύμφωνα με την πλευρά του πανεπιστημίου και το ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, κατά τη διάρκεια της έντασης ο αντιπρύτανης αισθάνθηκε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για εξετάσεις και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, επέστρεψε στο σπίτι του.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων που διαμένουν στις εστίες, αλλά και καθηγητές, απορρίπτουν ευθέως την περιγραφή περί προπηλακισμού. Όπως υποστηρίζουν, δεν υπήρξε ούτε επίθεση ούτε βίαιη ενέργεια σε βάρος του κ. Μιχαηλίδη, και επιμένουν ότι το βασικό ζήτημα παραμένει η χρόνια υποχρηματοδότηση και η ανάγκη να προχωρήσουν ουσιαστικές ανακαινίσεις στις φοιτητικές εστίες.

Η υπόθεση αναδεικνύει ξανά το κλίμα που επικρατεί γύρω από τη φοιτητική μέριμνα στο ΑΠΘ, με τις δύο πλευρές να δίνουν εντελώς διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν, αλλά και για το τι πραγματικά διακυβεύεται. Από τη μία, η διοίκηση προβάλλει την ανάγκη για νέους κανόνες λειτουργίας και ελέγχου, από την άλλη οι φοιτητές απαντούν ότι το κρίσιμο θέμα δεν είναι η επιτήρηση, αλλά οι συνθήκες διαβίωσης και η χρηματοδότηση των υποδομών.

