Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο – Αναβολή στη δίκη της 72χρονης, πώς έφτασαν στα ίχνη της

Αναβολή για τις 6 Μαΐου πήρε η δίκη της 72χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση με τις τέσσερις ηλικιωμένες σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Η κατηγορούμενη αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

02 Μάι. 2026 16:00
Pelop News

Ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η 72χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση με τις τέσσερις ηλικιωμένες, οι οποίες εντοπίστηκαν να διαμένουν σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους κάτω από ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες.

Η διαδικασία δεν προχώρησε σήμερα, καθώς το δικαστήριο έδωσε αναβολή για τις 6 Μαΐου, λόγω απουσίας μαρτύρων. Μέχρι τότε, η 72χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με αυτούς, απαγορεύεται να φύγει από τη χώρα, ενώ είναι υποχρεωμένη να εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατ’ εξακολούθηση και απείθεια.

Η δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων γυναικών μέσα στο διαμέρισμα της οδού Σεβαστοπούλου. Όπως αναφέρεται, οι γυναίκες φέρονται να ζούσαν σε περιβάλλον παραμέλησης, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να είχε αφαιρέσει ακόμη και τα κινητά τους τηλέφωνα, ελέγχοντας την επικοινωνία τους με συγγενικά τους πρόσωπα.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε η καταγγελία συγγενούς μίας ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον χρήματα, φτάνοντας ακόμη και σε ακραίες απειλές σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας, γεγονός που οδήγησε τελικά στην προσφυγή στις Αρχές.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση στο διαμέρισμα χρειάστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρουσία κλειδαρά, καθώς η 72χρονη φέρεται να αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα. Στη συνέχεια, φέρεται επίσης να έδωσε ψευδή στοιχεία, επιχειρώντας να παραπλανήσει τους αστυνομικούς.

Μαρτυρίες από την πολυκατοικία δείχνουν ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε στο διαμέρισμα. Μία γυναίκα που μένει στο κτίριο περιέγραψε ότι κατά την έφοδο άκουσε τους αστυνομικούς να φωνάζουν «ασφάλεια» και λίγο αργότερα είδε μία ηλικιωμένη να απομακρύνεται με καροτσάκι, ενώ στο σημείο είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ίδια ανέφερε ακόμη πως γνώριζε την παρουσία μίας ηλικιωμένης στον χώρο, χωρίς όμως να έχει καταλάβει ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα φιλοξενούνταν κι άλλες γυναίκες υπό αυτές τις συνθήκες. Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε ιδιαίτερη κινητικότητα, αν και παλαιότερα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, στον τέταρτο όροφο γίνονταν συγκεντρώσεις και πάρτι.

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθεί θα βρεθούν πλέον τόσο οι καταγγελίες των συγγενών όσο και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές από την αστυνομική έρευνα μέσα στο διαμέρισμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:39 Economist: Η Ελλάδα στο κέντρο του νέου «πολέμου των λιμανιών»
17:36 Αθηνά Λινού για Τσίπρα: «Το πιο πιθανό ναι» σε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας
17:32 Ζελένσκι: «Ασυνήθιστη δραστηριότητα» στα σύνορα με τη Λευκορωσία – Το Κίεβο σε επιφυλακή
17:25 Τραμπ: Η Μελάνια «μισεί» τον χορό του στο YMCA – Αλλά εκείνος το έκανε ξανά
17:24 Αιγιάλεια: Γάζωσαν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μεσσηνέζη – Στο μικροσκόπιο το σενάριο ξεκαθαρίσματος
17:18 Ναργκίς Μοχαμαντί: Αγωνία για τη Νομπελίστρια που μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο νοσοκομείο
17:12 Εφετείο Αθηνών: Τρεις συλλήψεις για τον βανδαλισμό με κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη
17:11 Άραξος: «Μας ανέβασαν σε σκάλα που ήταν στον αέρα» – Στο χειρουργείο η δημοσιογράφος BINTEO
17:05 Δάσος Φολόης: Το δρυοδάσος της Ηλείας που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι
17:00 Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ηλικιωμένους: Κίνδυνος για σώμα και ψυχή
16:54 Το Ιράν πίσω από τις κλειστές πόρτες: Θάνατος 40χρονου και εκτέλεση 21χρονου αθλητή
16:48 Πάτρα: Ποδηλάτης αγνοεί επιδεικτικά τον ποδηλατόδρομο και κινείται μέσα στον δρόμο ΒΙΝΤΕΟ
16:41 Μαρίνα Σταυράκη: Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο σύντροφό της
16:36 Πάτρα: Εαρινή Συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο
16:29 Ηπατίτιδα: Ο στόχος του 2030 απομακρύνεται – Η προειδοποίηση του ΠΟΥ για τη «σιωπηλή» απειλή
16:24 Βελόπουλος για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «Η κόντρα τους είναι ψεύτικη, έχουν ήδη έρθει εις γάμου κοινωνίαν»
16:20 Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Το νέο πορτρέτο για τα 11α γενέθλιά της και η λεπτομέρεια που ξεχώρισε
16:12 Καιρός: Η Δυτική Ελλάδα κράτησε πιο ζεστό τον Απρίλιο, όταν η χώρα κινήθηκε χαμηλότερα από τα κανονικά
16:11 Σπίτι μου ΙΙ: Αγώνας δρόμου για τα δάνεια – Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός
16:00 Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο – Αναβολή στη δίκη της 72χρονης, πώς έφτασαν στα ίχνη της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ