Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο – Αναβολή στη δίκη της 72χρονης, πώς έφτασαν στα ίχνη της

Ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η 72χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση με τις τέσσερις ηλικιωμένες, οι οποίες εντοπίστηκαν να διαμένουν σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους κάτω από ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες.

Η διαδικασία δεν προχώρησε σήμερα, καθώς το δικαστήριο έδωσε αναβολή για τις 6 Μαΐου, λόγω απουσίας μαρτύρων. Μέχρι τότε, η 72χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με αυτούς, απαγορεύεται να φύγει από τη χώρα, ενώ είναι υποχρεωμένη να εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατ’ εξακολούθηση και απείθεια.

Η δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων γυναικών μέσα στο διαμέρισμα της οδού Σεβαστοπούλου. Όπως αναφέρεται, οι γυναίκες φέρονται να ζούσαν σε περιβάλλον παραμέλησης, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να είχε αφαιρέσει ακόμη και τα κινητά τους τηλέφωνα, ελέγχοντας την επικοινωνία τους με συγγενικά τους πρόσωπα.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε η καταγγελία συγγενούς μίας ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον χρήματα, φτάνοντας ακόμη και σε ακραίες απειλές σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας, γεγονός που οδήγησε τελικά στην προσφυγή στις Αρχές.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση στο διαμέρισμα χρειάστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρουσία κλειδαρά, καθώς η 72χρονη φέρεται να αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα. Στη συνέχεια, φέρεται επίσης να έδωσε ψευδή στοιχεία, επιχειρώντας να παραπλανήσει τους αστυνομικούς.

Μαρτυρίες από την πολυκατοικία δείχνουν ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε στο διαμέρισμα. Μία γυναίκα που μένει στο κτίριο περιέγραψε ότι κατά την έφοδο άκουσε τους αστυνομικούς να φωνάζουν «ασφάλεια» και λίγο αργότερα είδε μία ηλικιωμένη να απομακρύνεται με καροτσάκι, ενώ στο σημείο είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ίδια ανέφερε ακόμη πως γνώριζε την παρουσία μίας ηλικιωμένης στον χώρο, χωρίς όμως να έχει καταλάβει ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα φιλοξενούνταν κι άλλες γυναίκες υπό αυτές τις συνθήκες. Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε ιδιαίτερη κινητικότητα, αν και παλαιότερα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, στον τέταρτο όροφο γίνονταν συγκεντρώσεις και πάρτι.

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθεί θα βρεθούν πλέον τόσο οι καταγγελίες των συγγενών όσο και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές από την αστυνομική έρευνα μέσα στο διαμέρισμα.

