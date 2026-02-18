ΑΠΘ: Στον εισαγγελέα οι 38 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγούνται οι 38 συλληφθέντες που προέκυψαν από την αστυνομική επιχείρηση σε χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων είχε συγκεντρωθεί σε χώρο του πανεπιστημίου για εκδήλωση με προβολή ταινίας. Όπως αναφέρεται, παρά την ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησης μετά τη λήξη της επιτρεπόμενης ώρας, οι συμμετέχοντες δεν αποχώρησαν.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος για συνδρομή και εφαρμογή της νομοθεσίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 38 άτομα. Από αυτούς, οι 36 εντοπίστηκαν κοντά στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο και δύο σε χώρο του ΑΠΘ. Επιπλέον, δέκα άτομα προσήχθησαν για εξακρίβωση στοιχείων, χωρίς ωστόσο να προκύψει εμπλοκή τους στην υπόθεση, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθερα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, 33 από τους συλληφθέντες αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη διαδικασία δακτυλοσκόπησης και αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία για απείθεια.

