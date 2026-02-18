ΑΠΘ: Στον εισαγγελέα οι 38 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει λόγο για άρνηση αποχώρησης από χώρο εκδήλωσης και σχηματισμό δικογραφίας για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

ΑΠΘ: Στον εισαγγελέα οι 38 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή
18 Φεβ. 2026 11:47
Pelop News

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγούνται οι 38 συλληφθέντες που προέκυψαν από την αστυνομική επιχείρηση σε χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων είχε συγκεντρωθεί σε χώρο του πανεπιστημίου για εκδήλωση με προβολή ταινίας. Όπως αναφέρεται, παρά την ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησης μετά τη λήξη της επιτρεπόμενης ώρας, οι συμμετέχοντες δεν αποχώρησαν.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος για συνδρομή και εφαρμογή της νομοθεσίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 38 άτομα. Από αυτούς, οι 36 εντοπίστηκαν κοντά στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο και δύο σε χώρο του ΑΠΘ. Επιπλέον, δέκα άτομα προσήχθησαν για εξακρίβωση στοιχείων, χωρίς ωστόσο να προκύψει εμπλοκή τους στην υπόθεση, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθερα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, 33 από τους συλληφθέντες αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη διαδικασία δακτυλοσκόπησης και αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία για απείθεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
12:35 Φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ