Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στη διάθεση των Αρχών» – Ζητά τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής

Η Φωτεινή Αραμπατζή ζητά τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας πως οι κατηγορίες εναντίον της είναι αστήρικτες.

05 Απρ. 2026 11:47
Την πλήρη διάθεσή της στις αρμόδιες Αρχές ανακοίνωσε η Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός της στη δεύτερη δικογραφία που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε επίσημη ανάρτησή της, η βουλευτής Σερρών υπογράμμισε την επιθυμία της για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά της.

Η κυρία Αραμπατζή κάλεσε μάλιστα τους συναδέλφους της στο Κοινοβούλιο να υπερψηφίσουν τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες που της αποδίδονται ως «παντελώς αστήρικτες και άδικες». Η ίδια σημείωσε με έμφαση πως κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λειτούργησε με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα.

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως δεν προκλήθηκε η παραμικρή ζημία στους κοινοτικούς πόρους. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η πρώην υφυπουργός δήλωσε πως δεν έχει τίποτα να κρύψει και εξέφρασε την πεποίθηση πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί σύντομα, ενώ δεσμεύτηκε να συνεχίσει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου.

