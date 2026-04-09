Αραγτσί και Λαβρόφ συζήτησαν για την εκεχειρία και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

09 Απρ. 2026 20:20
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Μεγάλη Πέμπτη με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν την ευθύνη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Όπως ανέφερε, η ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διασφαλιστεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Σεργκέι Λαβρόφ για το βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο – όπως υποστήριξε – απέτρεψε την υιοθέτηση μιας «αδικαιολόγητης και μονομερούς απόφασης» που είχε προταθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:52 Μουστάφα Φαλ: Επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε επίσημο παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
20:44 Πάτρα – Ρίο: Όταν η «ανάπλαση» συγκρούεται με την καθημερινή νοοτροπία
20:36 Έξοδος Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες φεύγουν ακτοπλοϊκώς από την Αττική
20:28 Μαγειρίτσα: Το απόλυτο πιάτο της Ανάστασης – Μυστικά και συνταγές για όλα τα γούστα
20:20 Αραγτσί και Λαβρόφ συζήτησαν για την εκεχειρία και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
20:16 Σπουδαία εμφάνιση για τις γυναίκες της ΝΕΠ και ισοπαλία με Πανιώνιο
20:12 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος υπό όρους ο 17χρονος Αιγύπτιος που κατήγγειλε η 14χρονη για βιασμό
20:04 Πάτρα: Δεν συζήτησαν στο δημοτικό συμβούλιο για τα τέλη των φοιτητών γιατί «έτσι ήθελαν»
19:56 Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη
19:52 Στον τελικό του Παγκοσμίου η Αθανασία Μεσίρη
19:48 Ουαί υμίν Φαρισαίοι υποκριτές
19:40 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Η Ανάσταση είναι φως, ελπίδα και ζωή»
19:32 Τα ζώδια που βάζουν τη λογική πάνω από το συναίσθημα
19:24 Η Εθνική πόλο λύγισε στο φινάλε από την Ιταλία
19:16 «Spark-Down»: Πανελλαδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά των κροτίδων – Δεκάδες συλλήψεις και χιλιάδες κατασχέσεις
19:08 Χαλκίδα: Τους έπιασαν με ναρκωτικά και αρχαίο κίονα
19:00 Πάτρα: Το «μπρα ντε φερ» της ΕΛΑΣ με τον 32χρονο Αλβανό
18:50 Μερτς: Δεν θέλω ο πόλεμος να διχάσει το ΝΑΤΟ
18:41 Φωτιά στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Ρίο: Ζημιές στην οροφή, σώθηκε η αγωνιστική πίστα
18:33 Τι ώρα και σε ποιο κανάλι δείχνει το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
