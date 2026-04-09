Αραγτσί και Λαβρόφ συζήτησαν για την εκεχειρία και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Μεγάλη Πέμπτη με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν την ευθύνη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Όπως ανέφερε, η ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διασφαλιστεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Σεργκέι Λαβρόφ για το βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο – όπως υποστήριξε – απέτρεψε την υιοθέτηση μιας «αδικαιολόγητης και μονομερούς απόφασης» που είχε προταθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



