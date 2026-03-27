Άραξος: Έρχεται το πρώτο αεροπλάνο της TUI με το όνομα «Πάτρα» – Σύσκεψη για τη νέα τουριστική σεζόν

Σημαντικές εξελίξεις για την τουριστική προοπτική της Δυτικής Ελλάδας σηματοδοτεί η σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Αεροδρόμιο Αράξου, ενόψει της άφιξης του πρώτου αεροσκάφους της TUI Group για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, το συγκεκριμένο αεροσκάφος αναμένεται να φέρει την ονομασία «Πάτρα», σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό και προοπτική διεθνούς προβολής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Μια κίνηση με συμβολισμό και στόχο

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της αγοράς και του τουριστικού κλάδου, τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και τη στρατηγική ανάδειξης της περιοχής ως προορισμού.

Ο κ. Σακελλαρόπουλος, με ανάρτησή του, άφησε σαφείς αιχμές για τη σημασία των εξελίξεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κάποιες συναντήσεις δεν ανακοινώνονται», αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντικές αλλαγές.

Όπως ανέφερε, η επιλογή του ονόματος «PATRAS» για το αεροσκάφος δεν αποτελεί απλώς μια τυπική ονοματοδοσία, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα εξωστρέφειας: «Ένα όνομα που κουβαλά ιστορία, λιμάνι, ανθρώπους και προορισμούς».

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η αερολιμενάρχης Ελένη Γιαννάκη, την κ. Λίτσα την κ. Λίτσα Δημητροπούλου, Υπεύθυνη Διαχείρισης Προορισμών για την Αθήνα και την Ηπειρωτική Ελλάδα TUI Group, αλλά και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης και το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Γιάννης Χριστόπουλος.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στον προορισμό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο τουριστικό brand «Olympian Land», το οποίο προωθείται ως ενιαία ταυτότητα της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς της εικόνας.

Όπως επισημάνθηκε, η κίνηση αυτή συνιστά ουσιαστικά μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στον προορισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυξημένες αφίξεις τη φετινή σεζόν.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ οι τοπικοί φορείς κρατούν χαμηλούς τόνους, αφήνοντας ωστόσο σαφείς ενδείξεις ότι πρόκειται για μια εξέλιξη με σημαντικό αποτύπωμα.

«Οι πόλεις απογειώνονται»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σακελλαρόπουλος σημείωσε με νόημα: «Μερικές φορές οι πόλεις δεν μένουν στον χάρτη. Απογειώνονται», δίνοντας το στίγμα της αισιοδοξίας που συνοδεύει τη νέα τουριστική περίοδο για την περιοχή.

