Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που παραβίασε περιοριστικούς όρους σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου

Συνελήφθη το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026 στην Αρχαία Ολυμπία ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου.

Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, με το οποίο προβλεπόταν η σύλληψή του, καθώς φέρεται να είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούν αποπλάνηση ανηλίκου και παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη δικαστική διαδικασία, μετά τη σύλληψη του άνδρα από τις αστυνομικές αρχές.

