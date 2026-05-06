Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που παραβίασε περιοριστικούς όρους σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου

Στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα για παραβίαση περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Η υπόθεση συνδέεται με αδικήματα αποπλάνησης ανηλίκου και παράβασης της νομοθεσίας περί κροτίδων.

06 Μάι. 2026 12:35
Pelop News

Συνελήφθη το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026 στην Αρχαία Ολυμπία ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου.

Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, με το οποίο προβλεπόταν η σύλληψή του, καθώς φέρεται να είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούν αποπλάνηση ανηλίκου και παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη δικαστική διαδικασία, μετά τη σύλληψη του άνδρα από τις αστυνομικές αρχές.

