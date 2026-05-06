Πύργος: Εξιχνιάστηκε κλοπή από σταθμευμένο αυτοκίνητο – Πήρε τσάντα αξίας 1.300 ευρώ από ανοιχτό παράθυρο

Μια υπόθεση κλοπής που είχε καταγραφεί στις 22 Απριλίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Ηλία εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή, καθώς από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι αφαίρεσε αντικείμενα από σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το όχημα είχε ανοιχτό παράθυρο και να πήρε από το εσωτερικό του μία τσάντα ώμου.

Μέσα στην τσάντα υπήρχαν προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, με τη συνολική αξία τους να εκτιμάται περίπου στα 1.300 ευρώ.

Η υπόθεση έχει πλέον ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.

