Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους

Αναστάτωση προκάλεσαν οι διαδοχικές φωτιές σε κάδους απορριμμάτων σε σημεία του Αγρινίου και του Αγίου Κωνσταντίνου από το βράδυ της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Τετάρτης. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους (Φωτογραφία αρχείου)
06 Μάι. 2026 12:16
Pelop News

Δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιών σε κάδους απορριμμάτων από άγνωστους δράστες σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου, μετά τα περιστατικά που καταγράφηκαν από το βράδυ της 5ης Μαΐου 2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Μαΐου σε διάφορα σημεία του Αγρινίου και του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φωτιές εκδηλώθηκαν συνολικά σε τέσσερις κάδους, από τους οποίους οι τρεις ήταν κάδοι ανακύκλωσης και ο ένας κάδος κοινών απορριμμάτων. Από τις πυρκαγιές προκλήθηκε ολοσχερής καταστροφή στον έναν κάδο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις υπέστησαν φθορές.

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Πιάστηκαν μετά από αγοραπωλησία κοκαΐνης – Βρήκαν και φυτά κάνναβης σε σπίτι

Στα σημεία επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση των εστιών, προκειμένου να αποτραπεί επέκταση της φωτιάς και περαιτέρω ζημιές.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από τα περιστατικά, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία γύρω από το μπαράζ εμπρησμών που σημειώθηκε μέσα στη νύχτα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55 Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης
12:54 Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM – Τραυματίες μέλη του πληρώματος
12:52 «Πολιτική λαϊκισμού, έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα – γυναίκας», η Κεραμέως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και 4ημερη εργασία
12:50 «Sarajevo Safari»: Το βιβλίο που επαναφέρει τις φρικιαστικές καταγγελίες για “τουρίστες σκοπευτές”
12:48 Με λαμπρότητα η γιορτή της Αγίας Ειρήνης στην Πάτρα και μεγάλη λιτανεία στον Ριγανόκαμπο ΦΩΤΟ
12:41 Πλεύρης: «Η γυναίκα μου πήρε τη σωστή απόφαση, να υπογράψει να κάνω επέμβαση με πιθανότητες 20% να ζήσω»
12:40 IRIS: Άλμα 66% στις συναλλαγές το 2025 – Υποχωρούν οι επιταγές
12:39 Τρεις τελευταίες παραστάσεις για το «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» στο Επίκεντρο
12:38 Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε;
12:35 Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που παραβίασε περιοριστικούς όρους σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου
12:34 Συντάξεις, εισφορές και έλεγχοι σε νέα εποχή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
12:31 Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία
12:30 Νίκος Τζουρούδης: Από την Ομοσπονδία στίβου της Ιταλίας έγινε ο άνθρωπος πίσω από τον πρωταθλητισμό της ΑΕΚ
12:29 Πρώην επιστήμονας της NASA λέει ότι «πέθανε» τρεις φορές: Τι υποστηρίζει για τη μετά θάνατον ζωή
12:24 Πύργος: Εξιχνιάστηκε κλοπή από σταθμευμένο αυτοκίνητο – Πήρε τσάντα αξίας 1.300 ευρώ από ανοιχτό παράθυρο
12:20 Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου
12:16 Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους
12:14 Αδαμόπουλος: «Χαρακτήρα και μέταλλο, όσο σημαντικές κι αν είναι οι τακτικές, μπαίνει μέσα η ψυχή»
12:13 Τουρκία: Σφοδρή επίθεση Οζέλ σε Ερντογάν – «Η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά»
12:12 Ηράκλειο: Τον καταπλάκωσε τρίκυκλο που επισκεύαζε – Νεκρός 78χρονος στις Βούτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ