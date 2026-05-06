Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους

Δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιών σε κάδους απορριμμάτων από άγνωστους δράστες σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου, μετά τα περιστατικά που καταγράφηκαν από το βράδυ της 5ης Μαΐου 2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Μαΐου σε διάφορα σημεία του Αγρινίου και του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φωτιές εκδηλώθηκαν συνολικά σε τέσσερις κάδους, από τους οποίους οι τρεις ήταν κάδοι ανακύκλωσης και ο ένας κάδος κοινών απορριμμάτων. Από τις πυρκαγιές προκλήθηκε ολοσχερής καταστροφή στον έναν κάδο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις υπέστησαν φθορές.

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Πιάστηκαν μετά από αγοραπωλησία κοκαΐνης – Βρήκαν και φυτά κάνναβης σε σπίτι

Στα σημεία επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση των εστιών, προκειμένου να αποτραπεί επέκταση της φωτιάς και περαιτέρω ζημιές.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από τα περιστατικά, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία γύρω από το μπαράζ εμπρησμών που σημειώθηκε μέσα στη νύχτα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



