Αγρίνιο: Πιάστηκαν μετά από αγοραπωλησία κοκαΐνης – Βρήκαν και φυτά κάνναβης σε σπίτι

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών ανδρών προχώρησαν το βράδυ της 5ης Μαΐου 2026 στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της διακίνησης, της κατοχής και της καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και της απείθειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον πρώτο κατηγορούμενο τη στιγμή που φέρεται να προχωρούσε στην πώληση μίας αυτοσχέδιας συσκευασίας με μικροποσότητα κοκαΐνης στον δεύτερο άνδρα.

Με την εμφάνιση των αστυνομικών, ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να ξεφορτωθεί ενοχοποιητικά ευρήματα, πετώντας στο έδαφος μία συσκευασία που περιείχε 0,3 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, αλλά και ένα πορτοφόλι με υπολείμματα της ίδιας ουσίας.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στην οικία του τρίτου κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πέντε φυτά κάνναβης, τα οποία καλλιεργούνταν μέσα σε πλαστικά δοχεία, καθώς και 39 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων περιλαμβάνει, ανάλογα με την εμπλοκή του καθενός, κατηγορίες για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί πλήρως το εύρος της δραστηριότητάς τους και τυχόν επιπλέον πτυχές της υπόθεσης.

