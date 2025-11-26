«Άρχισαν να δίνουν χαστούκια στα παιδιά, ένας έδωσε κουτουλιά στο μέτωπο στον γιο μου και άλλος του γροθιά στην αριστερή κάτω γνάθο», ωμή βία στη Θεσσαλονίκη

Μία παρέα ανηλίκων επιτέθηκαν σε δύο συνομήλικους τους σε πάρκο της Πυλαίας με σκοπό να τους ληστέψουν και συνελήφθησαν

«Άρχισαν να δίνουν χαστούκια στα παιδιά, ένας έδωσε κουτουλιά στο μέτωπο στον γιο μου και άλλος του γροθιά στην αριστερή κάτω γνάθο», ωμή βία στη Θεσσαλονίκη
26 Νοέ. 2025 21:43
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη μία παρέα ανηλίκων επιτέθηκαν σε δύο συνομήλικους τους σε πάρκο της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να τους ληστέψουν και συνελήφθησαν.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 10 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (22.11.2025) σε πάρκο στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις δράστες, μαζί με ακόμα ένα τέταρτο άτομο που δεν συνελήφθη, πλησίασαν τα θύματά τους και τους ζητούσαν επιτακτικά να τους δώσουν τα χρήματά τους. Όταν τα δύο 15χρονα θύματα αρνήθηκαν, τότε ξεκίνησε η επίθεση με αποτέλεσμα ο ένας απο τους δύο ανηλίκους να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο πατέρας του ενός θύματος συγκλονίζει περιγράφοντας στο newsit.gr όσα έγιναν:

«Το παιδί μου ήταν στο πάρκο με την παρέα του, περίπου 6-7 άτομα. Τους πλησίασε ο ένας από την παρέα των δραστών, που ήταν παραπάνω από 15 άτομα και τους ζήτησε χρήματα. Ο φίλος του γιου μου τους έδωσε κάποια χρήματα και έφυγαν. Του ζήτησαν μισό ευρώ και αυτός τους έδωσε δέκα λεπτά. Όμως μετά ήρθαν 3-4 απο την παρέα και τους την ”έπεσαν”.

Τους ζητούσαν να ανοίξουν τα τσαντάκια τους και έλεγαν ότι εδώ είναι η περιοχή τους και πως θα έπρεπε να γνωρίζουν ποιος είναι ο αρχηγός της περιοχής. Και ο γιος μου και ο φίλος του αρνήθηκαν να παραδώσουν το περιεχόμενο από τα τσαντάκια τους και άρχισαν να τους ξυλοκοπούν.

Άρχισαν να δίνουν χαστούκια στα παιδιά και ο ένας έδωσε κουτουλιά στο μέτωπο στον γιο μου και ένας άλλος του έριξε και γροθιά στην αριστερή κάτω γνάθο. Για καλή μας τύχη βρέθηκε μία γυναίκα και κάλεσε την Άμεση Δράση και η παρέα διαλύθηκε και εξαφανίστηκαν στα στενά δρομάκια της περιοχής.

Ο γιος μου και ο φίλος του έτρεξαν για βοήθεια σε ένα κατάστημα, ήρθαν οι αστυνομικοί και ασθενοφόρο και μετέφεραν το παιδί μου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να τον εξετάσουν.

Βέβαια όταν ο γιος μου πήγε να ζητήσει βοήθεια απο το κατάστημα στο οποίο πήγε, ώστε να καλέσουν την αστυνομία, αυτοί του αρνήθηκαν. Το παιδί ευτυχώς είναι καλά και ήρεμος μετά απο όλα αυτά. Δεν φοβάται. Μαζί με τους άλλους γονείς προσπαθήσαμε να νουθετήσουμε τα παιδιά μας ώστε τουλάχιστον να αποφεύγουν τα σημεία που συχνάζουν οι συγκεκριμένες συμμορίες», καταλήγει.

Και συνεχίζει τονίζοντας:

«Το θέμα είναι τι κάνει μετά η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θεωρώ ότι φταίνε μόνο τα παιδιά, όλο το κακό ξεκινάει απο το σπίτι. Μάλιστα 2-3 άτομα από τη συγκεκριμένη παρέα τα γνωρίζει ο γιος μου, καθώς φοιτούν στο ίδιο γυμνάσιο με το παιδί μου και μπορεί να τους συναντάει καθημερινά».

Οι τρεις δράστες, ηλικίας 13-15 ετών, συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για «απόπειρα ληστείας, σωματικές βλάβες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε ευάλωτα άτομα». Μετά την απολογία τους στον ανακριτή αφέθηκαν και οι τρεις ελεύθεροι, ενώ στον έναν επιβλήθηκε το επιμορφωτικό μέτρο της επιτήρησης του απο επιμελητή ανηλίκων.

