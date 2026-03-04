Αρχίζει στην Τεχεράνη το τριήμερο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλί Χαμενεΐ

Το βράδυ της Τετάρτης 4/03/2026, στην Τεχεράνη, αναμένεται να ξεκινήσει η τριήμερη τελετή μνήμης για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον Χαμενεΐ σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 10 μ.μ. τοπική ώρα στον χώρο προσευχής «Ιμάμης Χομεϊνί» της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει συνολικά τρεις ημέρες, αποτελώντας το πρώτο μέρος του επίσημου πένθους.

Όσον αφορά την κηδεία, οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία.

