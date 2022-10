Αργεντινή: Κατάρρευση τεράστιου τμήματος του παγετώνα Περίτο Μορένο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο παγετώνας Περίτο Μορένο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε, βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό Los Glaciares στην Παταγονία, περίπου 2.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

Η κατάρρευση αυτή αποτελεί φυσικό φαινόμενο καθώς η δύναμη που ασκεί το νερό στη βάση του παγετώνα τον διαβρώνει σταδιακά, μέχρι που η «αψίδα» αυτή πάγου καταρρέει.

Το εντυπωσιακό αυτό φυσικό θέαμα συμβαίνει κάθε δύο ή τέσσερα χρόνια και συμπεριλαμβάνεται στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.

