Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αργεντινή η άγρια δολοφονία μιας 15χρονης και δύο 20χρόνων από εμπόρους ναρκωτικών οι οποίοι πρώτα τις βασάνισαν, μετά τις βίασαν και στο τέλος τις σκότωσαν.

Κατά πληροφορίες, τα βασανιστήρια και το τραγικό τέλος των τριών θυμάτων μεταδόθηκε σε μια κλειστή ομάδα στο Instagram όπου το παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα.

Αστυνομικές πηγές μετέδωσαν ότι οι δράστες έκοψαν τα δάχτυλα της 15χρονης Λάρα Γκουτιέρεζ, σκότωσαν την 20χρονη Μορένα Βέρντι, βάζοντας της μια σακούλα στο κεφάλι για να προκαλέσουν ασφυξία ενώ η επίσης 20χρονη Μπρέντα Ντελ Καστίγιο βρέθηκε νεκρή με κάταγμα στο κρανίο και ανοιγμένο το στομάχι της.

Τοπικά μέσα της Αργεντινής μετέδωσαν ότι αφορμή για το άγριο έγκλημα αποτέλεσε η κατηγορία σε βάρος των τριών κοριτσιών ότι είχαν κλέψει 4 κιλά κοκαΐνης.

Η παγίδα, κατά τις ίδιες πηγές, στήθηκε με δέλεαρ τη συμμετοχή σε ένα ερωτικό πάρτι για το οποίο η κάθε κοπέλα θα έπαιρνε ως αμοιβή περίπου 300 ευρώ.

Ως αρχηγός της συμμορίας που φέρεται να διέταξε τις «εκδικητικές δολοφονίες» ως «αποτρεπτικό μέτρο» για τους άλλους έχει ταυτοποιηθεί ένας Περουβιανός υπήκοος που πιστεύεται ότι έχει διαφύγει από την Αργεντινή.

Το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί των τριών κοριτσιών

VIDEO: LA CASA DONDE ASESINARON A LAS 3 JÓVENES EN FLORENCIO VARELA La vivienda donde asesinaron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) estuvo varias horas sin faja ni consigna, y cualquier persona pudo ingresar y recorrerla. Dentro había paredes… pic.twitter.com/hN5gKcNC2f — Clarín (@clarincom) September 25, 2025



Η τελευταία φορά που εθεάθησαν ζωντανά τα τρία θύματα ήταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής όταν, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «τις είδαν να μπαίνουν σε ένα όχημα οικειοθελώς, επειδή τις είχαν προσκαλέσει σε μια εκδήλωση, χωρίς να γνωρίζουν ότι έπεφταν σε μια παγίδα που τους είχε στήσει μια διεθνής συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία είχε καταστρώσει ένα σχέδιο για να τις σκοτώσει».

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις ενώ το όχημα στο οποίο επιβιβάστηκαν οι κοπέλες βρέθηκε καμμένο 100 μέτρα μακριά από το σπίτι όπου εντοπίστηκαν οι σοροί τους

