Αργολίδα: Από θαύμα έμειναν ζωντανοί οι επιβαίνοντες στο ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα την Κυριακή του Πάσχα στα Καρναζέικα Αργολίδας.

Αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε συστήματα ποτίσματος και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε δύο μεγάλα δέντρα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με το argolida24.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

