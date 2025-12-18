Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Άργος, όταν σκύλος εντοπίστηκε παγιδευμένος μέσα σε ανοιχτό τάφο στο νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί.

18 Δεκ. 2025 13:37
Pelop News

Αναστάτωση και έντονο προβληματισμό προκαλεί περιστατικό που καταγράφηκε στο νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου στο Άργος, όπου ένας σκύλος βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα σε ανοιχτό τσιμεντένιο τάφο, σε σημείο από το οποίο δεν θα μπορούσε να διαφύγει μόνος του.

Την πληροφορία έλαβε φιλόζωος από το Ναύπλιο, ο οποίος εγκατέλειψε άμεσα την εργασία του και μετέβη στο σημείο προκειμένου να απελευθερώσει το ζώο. Όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, ο Στέλιος Κυριακού κατάφερε να βγάλει τον τρομαγμένο σκύλο από τον τάφο και να του προσφέρει προσωρινή ασφάλεια και φροντίδα.

Ο ίδιος εκφράζει ανοιχτά την αγανάκτησή του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή ανθρώπινη παρέμβαση. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει πως το ζώο δεν θα μπορούσε να έχει καταλήξει μόνο του στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση των αδέσποτων στην περιοχή.

«Δεν ξέρω ποιος είναι πιο επικίνδυνος, αυτός που πέταξε το σκυλί εκεί μέσα ή όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τα αδέσποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια πολύωρη προσπάθεια να εντοπίσει αρμόδιο φορέα χωρίς αποτέλεσμα.

Στην ανάρτησή του κάνει λόγο για απουσία συντονισμού και ευθυνών, καταγγέλλοντας τόσο τον Δήμο Άργους όσο και τις αρμόδιες υπηρεσίες και συλλογικότητες για αδιαφορία. Όπως αναφέρει, χρειάστηκαν έξι ώρες αναζητήσεων μέχρι να παρέμβει ο ίδιος, προκειμένου να σωθεί το ζώο.

Ο σκύλος πλέον βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, ωστόσο το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης των αδέσποτων στην περιοχή και για το πώς ένα ζώο κατέληξε σε σημείο όπου η επιβίωσή του ήταν αδύνατη χωρίς ανθρώπινη βοήθεια.

Το συμβάν προστίθεται σε μια σειρά αναφορών για κακοποίηση και εγκατάλειψη ζώων στην Αργολίδα, εντείνοντας την ανάγκη για ουσιαστική προστασία και αποτελεσματικό έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.

