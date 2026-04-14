Αργοστόλι: Νεκρή 19χρονη τα ξημερώματα στην κεντρική πλατεία

Σοκ στην Κεφαλονιά από τον ξαφνικό θάνατο μιας 19χρονης κοπέλας, η οποία βρέθηκε αναίσθητη τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στην καρδιά του Αργοστολίου. Οι αρχές διερευνούν με προσοχή την υπόθεση, αναμένοντας τις επιστημονικές απαντήσεις που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Στις 04:40 τα ξημερώματα, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, απέναντι από γνωστό ψητοπωλείο της κεντρικής πλατείας. Παρά την ταχύτατη κινητοποίηση των διασωστών και τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς να την επαναφέρουν, η 19χρονη δυστυχώς κατέληξε.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. δύο νεαροί

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει μαρτυρίες που θέλουν την άτυχη κοπέλα να βρισκόταν στην πλατεία λίγο πριν το συμβάν μαζί με δύο νεαρούς, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αρχές για εμπλοκή με ναρκωτικές ουσίες. Οι καταθέσεις των συγκεκριμένων προσώπων, καθώς και άλλων αυτοπτών μαρτύρων, θεωρούνται κρίσιμες για την ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών της ζωής της.

Αναμονή για την ιατροδικαστική έκθεση Από την πρώτη μακροσκοπική εξέταση δεν προέκυψαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας ή εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε χρήση βίας. Ωστόσο, η Εισαγγελία έχει ήδη παραγγείλει:

Νεκροψία-νεκροτομή για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών θανάτου.

Τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε λήψη ουσιών που οδήγησαν στην ανακοπή.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

