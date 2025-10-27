Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα ακόμα χειρουργείο υποβλήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του ακόλουθους. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου τραυματίστηκε σοβαρά το περασμένο Πάσχα όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όραση από το ένα του μάτι.

Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram ο μουσικός εξήγησε ότι η επέμβαση στο χέρι του πήγε καλά και ότι εκείνος και ο θεράπων ιατρός του περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση.

«Πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαριστώντας στη συνέχεια τον γιατρό του.

«Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



