Ο Άρης Μουγκοπέτρος μιλά για την αυτοβιογραφία του, τις ημερομηνίες που σημάδεψαν τη ζωή του και τη δύσκολη καθημερινότητα μετά το σοβαρό ατύχημα με την κροτίδα. Με πίστη και επιμονή, συνεχίζει να παλεύει για την επιστροφή σε μια νέα κανονικότητα.

Άρης Μουγκοπέτρος: Η μάχη μετά το ατύχημα και η ελπίδα για «καλύτερες μέρες» ΒΙΝΤΕΟ
25 Νοέ. 2025 13:13
Pelop News

Την προσωπική του πορεία, από τα χρόνια των ονείρων μέχρι την ανατροπή που του άλλαξε για πάντα τη ζωή, περιέγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του. Στην εκπομπή «Buongiorno» εξήγησε ότι ο τίτλος του βιβλίου, «13 33», δεν είναι τυχαίος: πρόκειται για δύο χρονικά σημεία που καθόρισαν την πορεία του — στα 13 του ξεκίνησαν τα όνειρα, στα 33 ήρθε το απρόσμενο τέλος τους.

«Θέλω να πιστεύω πως από εδώ και πέρα ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Θα το παλέψω και με τη βοήθεια του Θεού θα έρθουν καλύτερες μέρες», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το συναισθηματικό βάρος αλλά και την ανάγκη να συνεχίσει μπροστά.

Όσον αφορά τον άνθρωπο που, όπως λέει, ευθύνεται για το ατύχημα που του στοίχισε την υγεία του, ο Μουγκοπέτρος ήταν ξεκάθαρος ότι δεν σκοπεύει πλέον να αναφέρεται δημόσια στο θέμα. «Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για εκείνον και για τους δικούς του. Θα μιλήσει η Δικαιοσύνη και ο Θεός. Εγώ κουράστηκα να μιλάω γι’ αυτό», σημείωσε.

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, περιέγραψε μια συνεχιζόμενη, δύσκολη καθημερινότητα: η όρασή του στο δεξί μάτι παραμένει στο 30%-40%, ενώ για το χέρι του αναμένονται ακόμη νέες επεμβάσεις. Παρά τις δυσκολίες, ο μουσικός τονίζει ότι προσπαθεί να μείνει όρθιος, με πίστη και επιμονή, ελπίζοντας σε μια νέα αρχή.


