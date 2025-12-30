Άρης Μουγκοπέτρος: Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα, αλλά ως πατέρας είμαι από τους καλύτερους

Για τη μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή που δέχθηκε από την εν διαστάσει σύζυγό του μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος μία ημέρα μετά την αθώωσή του, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη όταν βρέθηκε στο σπίτι που κάποτε έμεναν μαζί, τονίζοντας παράλληλα πως μπορεί να μην υπήρξε καλός σύζυγός, αλλά πατέρας θεωρεί πως είναι από τους καλύτερους.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, συγκεκριμένα, δήλωσε στο Πρωινό την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, αλλά ως πατέρας ήμουν και είμαι από τους καλύτερους και θα παλέψω για τα παιδιά μου».

Και έπειτα για την ημέρα που έγινε η καταγγελία, εξήγησε: «Δεν υπήρχε λόγος ενημέρωσης για την επίσκεψή μου, διότι το μισθωτήριο που λένε έχει αλλάξει, έγινε χωρίς να το γνωρίζω και χωρίς να έχω κάνει αποδοχή. Και η αποδοχή δεν έγινε δεκτή από τη μεριά μου, όχι για τα 750 ευρώ συν τα ασφάλιστρα… δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα επειδή το πρώτο αρχείο που μου έστειλαν ήταν να βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, μάλιστα, ανέφερε πως δεν είναι θέμα χρημάτων η διαφωνία με την πρώην σύζυγό του, γιατί: «Μπορεί να μη μπορώ να δουλέψω, αλλά για τα παιδιά μου, και έτσι, με αυτό το χέρι, θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους δώσω όσα θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου. Η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή» και πρόσθεσε: «Επί μιάμιση ώρα ποια ήταν η λεκτική μου βία; Της έλεγα για 1,5 ώρα “θα δεις τι θα γίνει”;. Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου αλλά όχι τόσο. Στα βίντεο που επέλεξαν να δείξουν επιλεκτικά, η σύζυγός μου λέει “να έρθεις να πάρεις τα παιδιά με τον αδερφό σου, αλλά να βάλεις τα καθισματάκια τους στο αυτοκίνητο”. Και της είπα εννοείται, δεν θα διακινδύνευα ποτέ να πάθουν κάτι».

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία περαιτέρω νομική διένεξη και κάλεσε την άλλη πλευρά να συμφωνήσει, με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου να καταλήγει λέγοντας συγκινημένος: «Με πονάει πιο πολύ το ότι η μικρή, που μου μοιάζει, μου το κράτησε όταν πήγα στο σπίτι και δεν ήθελε να με πάρει αγκαλιά. Και αλήθεια εκεί μηδένισαν τα συναισθήματά μου για αυτούς τους ανθρώπους και είπα ότι εγώ θα δώσω την ψυχή μου για τα παιδιά μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



