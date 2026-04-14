Άρης Μουγκοπέτρος: «Ο χωρισμός μου ήταν ένα γερό “χαστούκι”»

Μια βαθιά ανθρώπινη και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος, μιλώντας για τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε, αλλά και για τη δύναμη που βρήκε ώστε να επιστρέψει στη μουσική.

Ο γνωστός μουσικός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, όπου αποκάλυψε πως κατάφερε να παίξει ξανά κλαρίνο έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα, στέλνοντας μήνυμα επιμονής και πίστης.

«Του χρωστάω τη ζωή μου στη μουσική»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιατρό του, Εμμανουήλ Φανδρίδης, διευθυντή Μικροχειρουργικής στο ΚΑΤ, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχει «χτυπήσει» τα αρχικά του σε τατουάζ.

Όπως είπε, χωρίς τη δική του συμβολή, όχι μόνο δεν θα μπορούσε να παίξει ξανά, αλλά υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να χάσει το χέρι του. Περιέγραψε με συγκίνηση τις προσπάθειες του γιατρού, αλλά και τη σημασία του αντίχειρα για τη λειτουργικότητα του χεριού, τονίζοντας πως η αποκατάσταση ήταν ένα πραγματικό «κατόρθωμα».

Η επιστροφή στο κλαρίνο και η βοήθεια των συναδέλφων

Καθοριστική ήταν και η συμβολή ανθρώπων του χώρου, όπως ο Πελλούμπ Κουτσούκου, που επιμελήθηκε την τροποποίηση του οργάνου του, προσαρμόζοντάς το στις νέες ανάγκες του.

Στο πλευρό του στάθηκαν επίσης σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Μάνος Αχαλινωτόπουλος, ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος και ο Θανάσης Βασιλόπουλος, προσφέροντας στήριξη και τεχνογνωσία.

Ο χωρισμός και η στάση ζωής

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε και στον χωρισμό του, τον οποίο χαρακτήρισε «γερό χαστούκι», επισημαίνοντας ωστόσο ότι μπορεί να αποτελέσει μια νέα αρχή για μια πιο υγιή σχέση, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά.

«Τα παιδιά θέλουν αγάπη και χαρά. Δεν φταίνε για τα λάθη των μεγάλων», σημείωσε, τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του και όχι σε μια νέα σχέση.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Συγκλονιστική ήταν η αναφορά του στα παιδικά του χρόνια, τα οποία –όπως είπε– δεν έζησε όπως θα έπρεπε. Από μικρή ηλικία βρέθηκε στη «νύχτα», δουλεύοντας σε πανηγύρια και εκδηλώσεις, βιώνοντας δύσκολες καταστάσεις και εκμετάλλευση.

Όπως εξομολογήθηκε, κατέγραψε αυτές τις εμπειρίες στο βιβλίο του, θέλοντας να αφήσει μια παρακαταθήκη για τα παιδιά του και να αποδείξει ότι «ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός».

Η πίστη και το «θαύμα» στο τροχαίο

Ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης αποτέλεσε η αναφορά του στην πίστη του στον Θεό και στην Παναγία, την οποία θεωρεί ότι τον έσωσε από σοβαρό τροχαίο.

Όπως περιέγραψε, μια μεταλλική μπάρα διαπέρασε το αυτοκίνητό του χωρίς να τον τραυματίσει θανάσιμα, ενώ αργότερα διαπίστωσε ότι στο όχημα υπήρχε εικόνα της Παναγίας από το χωριό στο οποίο έγινε το ατύχημα.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει κάνει τάμα να μην εργάζεται σε μεγάλες θρησκευτικές εορτές, όπως τον Δεκαπενταύγουστο και το Πάσχα.

«Όταν αγαπάς κάτι, δεν υπάρχει όριο»

Κλείνοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης, υπογραμμίζοντας ότι η πίστη και η αγάπη για αυτό που κάνει ήταν οι βασικοί λόγοι που κατάφερε να επιστρέψει.

Η επιστροφή του στο κλαρίνο δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική νίκη, αλλά και μια ιστορία επιμονής που εμπνέει.

