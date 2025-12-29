Άρης Μουγκοπέτρος στα δικαστήρια Τρίπολης: «Όλα θα ειπωθούν στο δικαστήριο» ΒΙΝΤΕΟ

Στα δικαστήρια της Τρίπολη έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Άρης Μουγκοπέτρος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και τα αδέλφια του, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η μήνυση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψή του το απόγευμα των Χριστουγέννων, ενώ ο μουσικός αναμένεται να απολογηθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από την αναβολή που είχε ζητήσει και λάβει την περασμένη Παρασκευή.

Κατά την προηγούμενη παρουσία του στα δικαστήρια, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε περιοριστεί σε σύντομη δήλωση, λέγοντας:

«Σεβόμενος τα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Όλα θα ειπωθούν στο δικαστήριο».

Μιλώντας για τους λόγους που υποβλήθηκε η μήνυση, ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αφού μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

