Αριστοτέλειο: 48 προσαγωγές και 38 συλλήψεις σε έφοδο της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ

Εφοδος της ΕΛΑΣ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης το βράδυ της Τρίτης 17/02/2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η κινητοποίηση συνέβη καθώς ομάδα φοιτητών είχε προγραμματίσει προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ μετά τις 22:00, ώρα κατά την οποία, όπως είχε αποφασιστεί, τα κτίρια εντός του campus παραμένουν κλειστά λόγω των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν γύρω από το ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Από το Πανεπιστήμιο τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00 και οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

Όταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός της Πολυτεχνικές Σχολής και εντόπισαν άτομα τα οποία δεν είχαν αποχωρήσει από το κτήριο και προχώρησαν στην προσαγωγή αυτών.

