Αριστοτέλειο: 48 προσαγωγές και 38 συλλήψεις σε έφοδο της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ

Έφοδος της αστυνομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αριστοτέλειο: 48 προσαγωγές και 38 συλλήψεις σε έφοδο της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
18 Φεβ. 2026 7:42
Pelop News

Εφοδος της ΕΛΑΣ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης το βράδυ της Τρίτης 17/02/2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η κινητοποίηση συνέβη καθώς ομάδα φοιτητών είχε προγραμματίσει προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ μετά τις 22:00, ώρα κατά την οποία, όπως είχε αποφασιστεί, τα κτίρια εντός του campus παραμένουν κλειστά λόγω των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν γύρω από το ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Από το Πανεπιστήμιο τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00 και οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

Όταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός της Πολυτεχνικές Σχολής και εντόπισαν άτομα τα οποία δεν είχαν αποχωρήσει από το κτήριο και προχώρησαν στην προσαγωγή αυτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:12 Αγνοούμενοι 10 σκιέρ από χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια
8:06 Τουρκικό ναρκοθηρευτικό πολεμικό πλοίο στον Πειραιά ΦΩΤΟ
7:57 Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου: Μείωση 561 εκατ. σε έναν μήνα
7:57 Πρώην γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ ελεγχόμενη για τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ΦΩΤΟ
7:45 Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 18/2, έρχεται νέα κακοκαιρία από Παρασκευή, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:42 Αριστοτέλειο: 48 προσαγωγές και 38 συλλήψεις σε έφοδο της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
7:40 Συγγνώμη θα ζητήσετε;
7:31 Σήμερα οι αιτήσεις για την επιδότηση 17.500 ευρώ σε νέους έως 29 ετών από τη ΔΥΠΑ
7:24 Εορτολόγιο – Σπάνια και ξεχωριστά: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
7:13 Πολύτιμος σύμμαχος για Τραμπ η Ελλάδα, η επιθυμία να επισκεφθεί τη χώρα
23:54 Όταν τα αδέλφια γίνονται ξένοι: Γιατί η αποξένωση είναι συχνότερη απ’ όσο νομίζουμε
23:49 Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα
23:37 Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις 2025
23:21 Viral βίντεο με «μονομαχία» Brad Pitt – Tom Cruise: Εντυπωσιακό deepfake πυροδοτεί συζήτηση για τα όρια της AI
23:04 Κουφονήσια: Αντιδράσεις για καντίνες και ομπρελοξαπλώστρες σε προστατευόμενες παραλίες
22:51 Όταν οι ειδήσεις φοβίζουν: Πώς η καταστροφολογία επηρεάζει την ανησυχία για την υγεία
22:39 Οι ΗΠΑ χτύπησαν σε Ειρηνικό και Καραϊβική ναρκο-σκάφη – Έντεκα νεκροί
22:24 Ολυμπιακός: Όλοι έτοιμοι για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν – Ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας
22:20 Κύπελλο Ελλάδος: Άνετα ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ – Προκρίθηκε στα ημιτελικά
22:15 Διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: Τεταμένο το κλίμα την πρώτη ημέρα στη Γενεύη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ