Αριθμός-ρεκόρ οι ένοπλες δυνάμεις στη Γερμανία

Περισσότεροι από 184.000 στρατιώτες σε ενεργό υπηρεσία

Αριθμός-ρεκόρ οι ένοπλες δυνάμεις στη Γερμανία
20 Ιαν. 2026 22:55
Pelop News

Στη Γερμανία σε αριθμό – ρεκόρ για τα τελευταία 15 χρόνια έφθασαν οι ένοπλες δυνάμεις το 2025, με περισσότερους από 184.000 στρατιώτες σε ενεργό υπηρεσία. Ο στόχος του ΝΑΤΟ ωστόσο είναι ακόμη μακριά.

Στους 42 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Σύμφωνα με τον υπουργό ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, τον Δεκέμβριο του 2025 η Bundeswehr αριθμούσε 184.200 στρατιώτες – «το καλύτερο αποτέλεσμα στρατολόγησης τα τελευταία 15 χρόνια». Σε σχέση με το τέλος του 2024, υπηρετούσαν 3.000 στρατιώτες περισσότεροι.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται ωστόσο ακόμη σχεδόν 80.000 στρατιώτες, με τον στόχο του ΝΑΤΟ να κάνει λόγο για 260.000 στρατιώτες ενεργού υπηρεσίας έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Επιπλέον, η Γερμανία θα πρέπει έως τότε να έχει προσελκύσει 200.000 εφέδρους. Σημαντικό πρόβλημα της Bundeswehr παραμένει πάντως το υψηλό ποσοστό αποχώρησης από τις τάξεις της – σχεδόν το 25% των νέων που κατατάσσονται, στην πορεία εγκαταλείπει τον στρατό.

Προκειμένου η τάση να αναστραφεί, το υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει μέτρα όπως η πιο διαφανής διαχείριση των προσδοκιών των νεοσυλλέκτων από την αρχή της θητείας τους, η παροχή κινήτρων και η προσφορά ουσιαστικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας.

Επιπλέον, οι δυσαρεστημένοι θα ενημερώνονται για εναλλακτικές επιλογές στρατιωτικής υπηρεσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτό είναι το φρούτο που διώχνει το λίπος από την κοιλιά
23:39 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οριστικά νικητής σε δικαστική διαμάχη με τη Γιουβέντους
23:21 Το τροχαίο στη Ρόδο με θύμα 64χρονο ξενοδόχο αποδείχτηκε δολοφονία !
22:58 Ντρόναλντ Τραμπ: Θα μάθετε πόσο μακριά θα το πάω με τη Γροιλανδία
22:55 Αριθμός-ρεκόρ οι ένοπλες δυνάμεις στη Γερμανία
22:50 ΕΛΙΑΜΕΠ: Περισσότερο αμερικανική και γερμανική παρά ελληνική εξωτερική πολιτική
22:45 Κρίνος Δυτικής Αχαΐας: Εντοπίστηκε νεκρός 95χρονος
22:35 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Κανένας εργαζόμενος εκτεθειμένος στην κακοκαιρία, άμεσα μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
22:29 Με σαρωτικό β’ 10λεπτο και κατοστάρα ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με τη Μακάμπι
22:25 Υπουργείο Παιδείας: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά
22:12 Με παράνομο πιστόλι του πατέρα του πήγε στο σχολείο ο 14χρονος στη Ζάκυνθο
22:01 Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα σε ισχύ στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χ. Τρικούπης»
21:51 Πάτρα: Η κακοκαιρία κλείνει το Πανεπιστήμιο, αναβάλλει τις εξετάσεις!
21:41 Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!
21:31 Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων
21:21 Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:10 Στους 42 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
20:59 «Ο Κυρανάκης να δώσει διευκρινίσεις, δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς τη Hellenic Train για τον Οδοντωτό»
20:48 Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ
20:37 Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ