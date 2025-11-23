Αριζόνα: Συμπλοκή σε πάρκινγκ στο Φοίνιξ, ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε πάρκινγκ επιχειρήσεων στο νότιο Φοίνιξ της Αριζόνα, όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον οικογένειας μέσα σε SUV, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και τρεις σοβαρά τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Φοίνιξ, όλα ξεκίνησαν από διαμάχη στον δρόμο μεταξύ του δράστη που οδηγούσε σεντάν και ενός ζευγαριού με τα δύο παιδιά του σε SUV. Τα δύο οχήματα μπήκαν στο πάρκινγκ, η λογομαχία κλιμακώθηκε σε σωματική συμπλοκή και ακολούθησαν πυροβολισμοί.

Ο άνδρας που βρισκόταν στο SUV δέχθηκε θανατηφόρα πλήγματα και εξέπνευσε επί τόπου. Η γυναίκα και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη της αστυνομίας, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια συνελήφθη. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη απαγγείλει κατηγορίες, ενώ διερευνάται αν το επεισόδιο συνδέεται με οδική βία ή αν πρόκειται για αυτοάμυνα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δύο μέρη γνωρίζονταν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



