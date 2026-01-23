Αρκούν μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την ημέρα για να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας

Προσέξτε, ακόμα κι αν δεν έχουμε πολύ χρόνο για άσκηση μέσα στην ημέρα, λίγα λεπτά σωματικής δραστηριότητας -όσα περίπου θα θέλαμε για να ετοιμάσουμε έναν καφέ- μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και πολύ μικρές αυξήσεις στην καθημερινή κίνηση μπορούν να έχουν εντυπωσιακά οφέλη για τη μακροζωία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μεγάλη διεθνή μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet, 5 λεπτά μέτριας έντασης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το περπάτημα συσχετίζεται με μείωση του κινδύνου θανάτου στον γενικό πληθυσμό κατά περίπου 10%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το εύρημα ότι και τα άτομα με τον πιο καθιστικό τρόπο ζωής μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά με μόλις 2 λεπτά άσκησης την ημέρα, τα οποία συσχετίστηκαν με μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 6%.

Η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν 135.046 άνδρες και γυναίκες, μέσης ηλικίας περίπου 63 ετών, από τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συμμετέχοντες φορούσαν επιταχυνσιόμετρα, ώστε να καταγράφεται με ακρίβεια η καθημερινή φυσική τους δραστηριότητα.

Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε διαγνωσμένη χρόνια νόσο ή σοβαρά κινητικά προβλήματα κατά την έναρξη της μελέτης.

Τα αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης οκτώ ετών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι περνούσαν περισσότερες από οκτώ ώρες την ημέρα χωρίς κίνηση παρουσίαζαν σταδιακά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου.

Ενδεικτικά, στα άτομα που παρέμεναν καθισμένα πάνω από 11 ώρες ημερησίως, το να σηκώνονται και να κινούνται για μόλις μισή ώρα συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου κατά περίπου 10%, ενώ η μία ώρα επιπλέον δραστηριότητας συνδέθηκε με μείωση έως και 25%.

Συνολικά, η μείωση του καθιστικού χρόνου κατά μόλις 30 λεπτά την ημέρα θα μπορούσε να αποτρέψει περίπου 7% των θανάτων παγκοσμίως.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μια τέτοια αλλαγή είναι ρεαλιστική και εφικτή για την πλειονότητα των ανθρώπων, τονίζοντας ότι μικροί και πρακτικοί στόχοι μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Γιατί έχει σημασία αυτή η μελέτη

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματά τους καλύπτουν ένα σημαντικό κενό προηγούμενων μελετών, οι οποίες συχνά βασίζονταν στην υπόθεση ότι όλοι μπορούν ή θέλουν να φτάσουν τα 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα που προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη βέλτιστη υγεία.

Στην πραγματική ζωή, παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η μειωμένη κινητικότητα και τα καρδιακά προβλήματα συχνά περιορίζουν τη δυνατότητα έντονης άσκησης. Γι’ αυτό και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμη και ελάχιστη κίνηση είναι καλύτερη από την πλήρη αδράνεια.

Ωστόσο, η μελέτη είναι παρατηρησιακή, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει απόλυτα σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αφορούν άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών, επομένως δεν μπορούν να γενικευθούν σε νεότερους πληθυσμούς.

Συμπέρασμα

Η μελέτη δείχνει ότι η υιοθέτηση μικρών και ρεαλιστικών αλλαγών στην καθημερινή κίνηση μπορεί να έχει ουσιαστικά οφέλη για την υγεία και τη μακροζωία. Χωρίς να απαιτούνται έντονη άσκηση ή μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής, ακόμη και λίγα λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας ή η μείωση του καθιστικού χρόνου μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου σε επίπεδο πληθυσμού, υπενθυμίζοντας ότι κάθε μορφή κίνησης μετρά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



